Brexit News : les Français se mobilisent pour une action de l’UE contre le Royaume-Uni dans les guerres de pêche | Monde | Nouvelles

À la suite d’une réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Sénat français Gérard Larcher a déclaré dans un tweet : « Sur la pêche, j’ai rappelé notre solidarité avec les pêcheurs. Notre pays a également besoin du soutien de la Commission européenne pour obtenir les licences demandées aux Britanniques. Il a également évoqué la nécessité d’une plus grande coopération pour faire face à la crise actuelle des migrants, déclarant : « Face aux crises migratoires, j’ai souligné le besoin urgent de renforcer nos frontières extérieures et de parvenir à un pacte ambitieux en matière d’asile et de migration, de faire les retours dans les pays d’origine sont effectifs.

Le leader du Sénat a également salué les efforts conjoints de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en cours, en particulier alors que la nouvelle variante Omicron commence à émerger à travers le continent et dans une arène plus large.

Pourtant, le mandat principal de la réunion était que les Français tendent la main à l’UE et mobilisent leur soutien contre les Britanniques.

M. Larcher a déclaré dans un Tweet : « À l’approche de l’#UE2022, j’ai eu le plaisir, avec @sophieprimas et @RAPINJF, de rencontrer à Bruxelles @vonderleyen. Cette rencontre nous a permis d’aborder plusieurs questions cruciales pour la France et l’Europe.

De son côté, Mme Von der Leyen a déclaré : « Heureuse de rencontrer le président du Sénat Gérard Larcher à l’approche de la présidence française de l’UE.

Elle a ajouté: « Nous avons examiné les problèmes actuels. »

Exprimant son soutien à la prochaine présidence française du bloc, elle a ajouté : « Le Parlement français contribuera à faire de cette présidence un succès.

La France a désespérément voulu punir la Grande-Bretagne pour sa colère perçue de ne pas avoir obtenu de permis de pêche pour les chalutiers français.

À la suite du Brexit, Londres a affirmé que tout navire étranger souhaitant pêcher dans les eaux britanniques devait être en mesure de prouver qu’il l’avait fait avant l’accord de retrait.

La France prétend que Londres n’a pas délivré le nombre correct de permis.

Le président Emmanuel Macron et ses ministres ont promis de punir la Grande-Bretagne pour cette question.

Cependant, certains éléments de coopération à l’échelle européenne sont apparus plus récemment.

Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg a critiqué les Britanniques au sujet de la crise actuelle des migrants, déclarant qu’autoriser les migrants à travailler illégalement dans le pays les attirait vers la Grande-Bretagne.

L’Allemagne s’est également réveillée de son sommeil postélectoral en avertissant l’UE et le Royaume-Uni de parvenir à une conclusion rapide et opportune sur le protocole en cours sur l’Irlande du Nord.

Avec les Français sur le point de prendre la tête de l’UE dans la présidence tournante, ainsi que M. Macron sur le point de faire face aux prochaines élections, il semble que les appels à l’aide français de ses partenaires européens soient parfaitement synchronisés.

La pression repose désormais sur M. Macron pour livrer la marchandise dans une ultime poussée vers son deuxième mandat à l’Elysée.

Avec Eric Zemmour et Marine Le Pen sur les talons de M. Macron, obtenir une gifle à l’échelle européenne contre les Britanniques pourrait bien être le coup de poing dont M. Macron a besoin pour vaincre la division interne en France et cimenter l’UE en tant que principal agent de liaison dans une ère post-Merkel.

