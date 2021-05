Brexit news: les freeports britanniques prospéreront – mais l’UE est vulnérable aux passeurs, selon un expert | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak discute de l’annonce des sports gratuits

M. Sunak a présenté des plans pour huit nouveaux ports francs, à l’aéroport d’East Midlands, à Felixstowe et à Harwich, dans la région de Humber, dans la région de Liverpool City, à Plymouth, à Solent Thames et à Teeside. En outre, le mois suivant, lors de son budget de printemps, M. Sunak a confirmé que les employeurs de Freeports bénéficieraient des allégements NIC.

Pieter Cleppe, chercheur au sein du groupe de réflexion Property Rights Alliance et auteur d’un article de 2020 sur le sujet, a déclaré à Express.co.uk: «Les freeports du Brexit seront une meilleure application de l’idée des freeports que les freeports de l’UE, car le Le Royaume-Uni est désormais libéré de la politique de concurrence de l’UE, qui a empêché les ports francs de l’UE d’agir correctement comme des paradis à faible fiscalité / faible douane / faible réglementation, étant donné que cela est – curieusement – perçu par la Commission européenne comme une distorsion de la concurrence loyale.

«Il est vrai qu’en théorie, l’UE pourrait contester les allégements fiscaux britanniques, mais l’accord commercial UE-Royaume-Uni rend cette tâche très complexe pour l’UE, ce qui signifie que le Royaume-Uni est largement libre d’accorder des allégements fiscaux aux ports francs comme bon lui semble.»

M. Cleppe a ajouté: «Un effet involontaire important de l’UE paralysant les ports francs de l’UE avec toutes sortes de restrictions, c’est qu’ils semblent être devenus vulnérables à toutes sortes de fins de contrebande et de commerce illicite.»

Chancelier Rishi Sunak (Image: GETTY)

Boris Johnson et Rishi Sunak lors d’une visite à Teesport sur Teesside (Image: GETTY)

Le Parlement européen, parmi d’autres institutions de l’UE, a déjà exprimé sa préoccupation face à la situation, a déclaré M. Cleppe.

Il a expliqué: «L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a estimé que la création d’une nouvelle zone de libre-échange ‘est associée à une augmentation de 5,9% de la valeur des exportations de contrefaçon de l’économie d’accueil’, mais il semble dépend beaucoup de la façon dont les freeports sont structurés.

«Le groupe de réflexion britannique RUSI a souligné qu’au Maroc, par exemple, les zones franches peuvent en fait présenter des risques criminels plus faibles que les autres points de passage des frontières et les centres logistiques, car elles sont soumises à un niveau de réglementation et de contrôle plus élevé.»

LIRE LA SUITE: Avertissement de l’UE – Une crise se profile alors que le bloc devrait perdre 675 milliards de livres sterling

Rishi Sunak et Boris Johnson lors de leur visite à Teesport (Image: GETTY)

M. Cleppe a ajouté: «L’approche du Royaume-Uni post-Brexit visant à offrir des avantages fiscaux aux freeports qui sont bien inférieurs à ce que l’UE autorise pour les freeports de l’UE, combinée avec des restrictions sur les freeports agissant comme des entrepôts d’art, devrait garantir que les problèmes entourant les freeports de l’UE sont évités tout en les avantages économiques que les ports francs européens s’efforcent de fournir se concrétisent.

«Le besoin de ports francs est également une conséquence des lourdes taxes, réglementations et douanes qui pèsent sur le commerce ordinaire.

«Dans un scénario idéal, nous ne devrions pas réellement avoir besoin de ‘freeports’ mais de réductions globales des taxes, des douanes et des réglementations pour l’ensemble du territoire.»

NE MANQUEZ PAS

Joe Biden risque la fureur de Boris Johnson à propos de l’accord commercial américain [REPORT]

Boris se prépare à un énorme dividende économique sur une UE chaotique [INSIGHT]

Règles de verrouillage de Pâques: vacances, magasins, pubs – toutes les restrictions [ANALYSIS]

Liz Truss, la secrétaire au commerce international (Image: GETTY)

Freeports mappés (Image: Express)

S’adressant à la BBC en mars après une visite dans un port franc français, l’ancienne eurodéputée portugaise Anamaria Gomes a déclaré: «Nous sommes sortis de notre visite au Freeport avec beaucoup d’appréhension.

«C’est un moyen qui pourrait être facilement utilisé pour stocker des marchandises hors du contrôle de quiconque, pour les mettre dans l’obscurité quand c’est plus pratique, en évitant les taxes.»

S’adressant également à la BBC en mars, l’eurodéputé allemand Markus Ferber, le coordinateur du groupe du Parti populaire européen au sein de la commission ECON du Parlement européen, a déclaré: “Si les ports francs sont utilisés à leur destination initiale, c’est-à-dire pour stocker temporairement des marchandises en transit, il y a peu mal avec eux.

«En fait, il y a pas mal de ports francs dans l’UE. Cependant, ces ports francs ne sont souvent pas utilisés à cette fin limitée, mais plutôt pour soutenir des activités illicites, à savoir l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, c’est pourquoi il faut une réglementation stricte et une application efficace en place.

Moments clés du Brexit (Image: Express)

«Sinon, il y a un risque grave d’abus.

«Ainsi, un certain scepticisme à l’égard des ports francs est souvent justifié.»

S’exprimant en février, M. Sunak a prédit que les freeports «libéreraient le potentiel des ports britanniques et stimuleraient et régénéreraient les communautés à travers le Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Ils attireront de nouvelles entreprises, générant des emplois, des investissements et des opportunités dans les villes du pays.

Markus Ferber, l’eurodéputé allemand, a également mis en garde contre le risque (Image: GETTY)

«Tout cela fait partie de notre mission en tant que pays ouvert et tourné vers l’extérieur, défendant le libre-échange mondial avec des freeports dynamiques qui fonctionnent pour tout le Royaume-Uni.»

La secrétaire d’État au Commerce international, Liz Truss, a ajouté: «Nous reprenons le contrôle de notre politique commerciale et ouvrons chaque coin du Royaume-Uni à des opportunités à travers le monde.

«Freeports libérera le potentiel de nos ports historiques, créant des emplois et régénérant les communautés à travers le Royaume-Uni.

«Ces centres permettront également d’approfondir les partenariats dans le monde entier à mesure que nous restaurons notre indépendance économique et politique.»