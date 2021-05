Brexit news : les importations mondiales montent en flèche alors que les Britanniques se tournent vers l’UE hostile « Ça n’a pas l’air bien » | Politique | Nouvelles

Et le rédacteur en chef de Facts4EU, Leigh Evans, a déclaré que Bruxelles doit maintenant prendre en compte sa sagesse de s’aliéner les consommateurs sur un marché souvent surnommé «l’île au trésor» en référence à la grande quantité de marchandises exportées par les membres de l’UE27. Facts4EU a utilisé les chiffres de l’Office of National Statistics pour comparer la valeur des marchandises importées de pays de l’UE et de pays tiers en mars 2021 avec la même période il y a deux ans.

En mars 2019, les produits importants de l’UE27 totalisaient 25,2 milliards de livres sterling, contre 17,8 milliards de livres sterling pour le reste du monde.

Cette année, les importations de l’UE ont chuté de manière significative, à 18,9 milliards de livres sterling (une baisse de 29,4 %), tandis que les importations hors UE s’élevaient à 19,3 milliards de livres sterling (en hausse de 2,1 %), ce qui signifie que ces dernières ont dépassé les premières pour la première fois depuis le début des records. .

Le rapport indique également une baisse d’une année sur l’autre de la valeur des importations en provenance de l’UE27.

À la lumière des querelles en cours après le Brexit sur des questions telles que l’accès à la pêche et le protocole d’Irlande du Nord, M. Evans a suggéré que les consommateurs commençaient à punir le bloc.

Il a expliqué : « Au cours des dernières années, nous avons signalé que des responsables de certains pays de l’UE (en particulier l’Allemagne) ont qualifié le Royaume-Uni d’« île au trésor ».

« La raison en est simple. Nous achetons tellement chez eux.

«Bien plus qu’ils n’achètent chez nous, comme nous l’avons rapporté en détail à plusieurs reprises.»

Il a déclaré : « Il est possible que certaines personnes semblent maintenant voter avec leur portefeuille pour protester contre le comportement de l’UE envers le Royaume-Uni.

“Nous avons tous entendu des gens dire à quel point leurs décisions d’achat ont changé et qu’ils essaient maintenant d’éviter d’acheter des produits et services de l’UE.”

Se référant spécifiquement à l’analyse de Facts4EU, il a ajouté: «Toute statistique commerciale officielle doit être traitée avec prudence à ce stade en raison de Covid et de la transition du Brexit.

“Mais la tendance au cours des deux dernières années ne semble pas bonne pour l’UE27, comme nous l’avons montré dans notre rapport.”

M. Evans a conclu: «Peut-être que notre dernier sondage d’opinion, qui doit être publié dans les prochains jours, apportera plus de lumière à ce sujet.

“La grande question est maintenant de savoir si la Commission européenne se soucie de l’impact sur l’emploi et les économies des pays de l’UE27 en raison de leur tentative de punir la Grande-Bretagne du Brexit. Nous en doutons.