Brexit news : les incroyables options commerciales mondiales du Royaume-Uni présentées par un Brexiteer ravi | Politique | Nouvelles

in

La pair, anciennement Kate Hoey, députée de Vauxhall jusqu’à ce qu’elle se présente avant les dernières élections générales, a été annoncée comme nouvel envoyé commercial de la Grande-Bretagne au Ghana au début du mois. Et elle a déclaré à Express.co.uk que le Brexit aiderait également la Grande-Bretagne à mettre un terme à l’exploitation par Bruxelles des pays en développement – ​​en supprimant l’UE comme intermédiaire.

Mme Hoey, une ancienne ministre de l’ex-Premier ministre Tony Blair qui a représenté son siège d’abord pour le parti travailliste puis finalement en tant qu’indépendante, a déclaré : « Je pense que le fait est que nous n’allons plus nous tourner vers l’Europe L’Union comme étant le tout et tout et tout.

“Et donc, plus nous amenons les gens dans ce pays à penser au monde en dehors de l’Union européenne, étant donné que ce n’est pas ce grand désastre que tout le monde a dit, mieux c’est.”

Elle a souligné : « Nous n’avons pas saisi ces opportunités dans le passé parce que nous étions tellement liés par les règles de l’UE. »

Mme Hoey a déclaré que le Ghana, dont la langue officielle est l’anglais, était un excellent choix pour le Royaume-Uni.

De plus, sa relative proximité avec le Royaume-Uni, à seulement cinq heures et demie de vol, en fait également un partenaire naturel, a-t-elle souligné.

Elle a déclaré: “Je visiterai probablement plus tard dans l’année, mais la première chose que nous faisons est de connaître la communauté de la diaspora d’affaires ghanéenne.”

JUST IN: Brexit emplois aubaine – Les avertissements du projet Fear déchirés en lambeaux

« Ils produisent le cacao, puis l’Allemagne ou ailleurs le prend et en tire tout l’argent.

« Beaucoup de ces pays en développement pouvaient vendre le cacao, mais ils ne pouvaient pas le transformer en quoi que ce soit.

« La prochaine étape se fait toujours dans les pays occidentaux, nous pouvons donc leur apporter un peu de soutien à ce sujet. »

Mme Hoey a également souligné le rôle du Ghana en tant que leader régional important en Afrique de l’Ouest sous le président Nana Akufo-Addo.

Elle a déclaré : « Le Ghana est très stable et le président actuel a fait ses études en Angleterre.

“Lorsque la conférence du Commonwealth a eu lieu la dernière fois au Royaume-Uni, il y a quelques années et que Buckingham Palace a dîné, c’est le président ghanéen qui a porté le toast à la reine.”

Le Royaume-Uni a signé un partenariat commercial intérimaire avec le Ghana le 2 mars.

Un rapport publié parallèlement a déclaré: «Avec notre sortie de l’UE, le gouvernement de Sa Majesté a cherché à offrir le maximum de certitude possible aux entreprises et aux consommateurs en assurant la continuité des relations commerciales existantes du Royaume-Uni.

« Il est dans l’intérêt du Ghana et du Royaume-Uni de minimiser les perturbations des flux commerciaux.

«Pour y parvenir, le gouvernement de Sa Majesté a élaboré de nouveaux accords qui reproduisent, dans la mesure du possible, les effets des accords commerciaux de l’UE avec les pays partenaires, tels qu’ils s’appliquaient au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.»