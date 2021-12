Brexit news: les médias allemands accusent le Royaume-Uni de quitter l’UE pour les pénuries de personnel et la chute du commerce | Monde | Des nouvelles

Covid-19 : l’Allemagne exclut les non vaccinés de la vie publique

Après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE l’année dernière, plusieurs entreprises allemandes ont signalé des barrières commerciales et une préférence pour les concurrents nationaux dans la Grande-Bretagne post-Brexit, selon une nouvelle enquête de la Chambre allemande de commerce et d’industrie (DIHK).

L’enquête a interrogé 3 200 entreprises dans le monde.

Selon l’étude, 43 pour cent des entreprises allemandes au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles étaient affectées par les barrières commerciales.

Il a également révélé qu’environ 55% des entreprises allemandes en Grande-Bretagne se plaignaient d’un manque de personnel.

La pandémie de coronavirus en cours a également causé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement d’environ 85 % des entreprises allemandes en Grande-Bretagne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz (Image : .)

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Même avec des marchandises manquantes (37 %) et une insécurité juridique accrue (25 %), les entreprises allemandes au Royaume-Uni ont subi un impact supérieur à la moyenne sur leurs activités.

Selon l’enquête, entre 2016 et 2021, le Royaume-Uni est passé du troisième marché d’exportation de l’Allemagne au huitième.

Le directeur du commerce extérieur de la DIHK, Volker Teier, a déclaré : « Le bon échange de biens et de services entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne est de plus en plus en décalage avec leur sortie du marché intérieur commun.

En octobre, l’économie allemande était au bord de la catastrophe après que son inflation ait atteint son plus haut niveau en 28 ans.

L’inflation allemande monte en flèche (Image: .)

Selon l’Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% en octobre par rapport au même mois de l’année dernière.

L’autorité de Wiesbaden a mesuré pour la dernière fois un taux d’inflation de 4,5 % en 1993.

En septembre, l’inflation avait déjà dépassé la barre des quatre pour cent à 4,1 pour cent.

Par rapport à septembre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en octobre.

Paysage commercial de l’UE après le Brexit (Image : Express)

Les marchandises importées ont augmenté de près de 17 pour cent – autant qu’elles l’ont fait lors de la deuxième crise pétrolière en 1981.

Au cours de l’année, les importations de gaz naturel ont augmenté de 178 %, et l’électricité de 136 % d’une année sur l’autre.

Le charbon et le minerai de fer ont également vu le prix des importations augmenter de 118 et 97 % respectivement.

De plus, la suppression de la baisse temporaire de la TVA porte désormais pleinement ses effets.

L’inflation en Allemagne a grimpé en flèche (Image: .)

Les taux normaux de TVA sont à nouveau en vigueur depuis janvier, de sorte que les biens et services ont tendance à redevenir plus chers.

Selon les estimations, on pense que des taux d’inflation d’environ cinq pour cent sont possibles jusqu’à la fin de l’année.

Pour le début de 2022, l’inflation devrait diminuer sensiblement.

Mais il devrait dépasser les deux pour cent d’ici le milieu de l’année.

L’inflation allemande a grimpé en flèche en octobre (Image: .)

Selon l’Office fédéral de la statistique, la dernière fois que l’autorité de Wiesbaden a mis un quatre avant la virgule, c’était en décembre 1993, alors qu’il était de 4,3 %.

Thomas Gitzel, économiste en chef chez VP Bank, avait précédemment prévenu : « Les risques d’inflation augmentent actuellement de manière significative.

« Jusqu’à présent, on peut dire sans se tromper que la hausse de l’inflation est temporaire.

« Mais les prix des matières premières désormais nettement plus élevés modifient la position de départ. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg