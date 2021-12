Brexit news : les médias allemands prennent conscience de la réalité de l’accord détesté de l’UE en tant que point culminant du « goulet d’étranglement » | Politique | Nouvelles

L’accord actuel, conclu lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne, doit être remanié et remplacé par un accord plus juste et plus efficace, admet la publication agricole allemande Agrarheute. Les associations d’agriculteurs d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles appellent à des relations plus équitables avec l’UE alors que l’industrie est aux prises avec une myriade de problèmes. Les éleveurs de porcs sont en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus qui a perturbé les lignes d’approvisionnement et réduit la capacité des abattoirs.

Il y a également eu une série de fermetures d’usines de porc et la suspension des exportations vers la Chine de certaines usines.

Pour aggraver les choses, l’industrie a été confrontée à un exode de travailleurs en raison de la pandémie et du Brexit, qui ont vu de nombreux travailleurs étrangers retourner dans leur pays d’origine.

La directrice générale de la NPA, Zoe Davies, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Le problème est que, pour une raison quelconque, de nombreux travailleurs ont quitté les usines de transformation et sont rentrés chez eux parce que beaucoup d’entre eux sont d’Europe de l’Est.

« Les abattoirs eux-mêmes ne peuvent pas traiter le nombre de porcs que nous leur fournissons chaque semaine.

« Ainsi, au cours des six à huit dernières semaines, tous les principaux transformateurs ont réduit leurs prises jusqu’à 25 %, ce qui fait que les porcs sont gardés dans les fermes bien plus longtemps qu’ils ne devraient l’être.

« Et cela conduit à une crise absolue pour nous du côté des porcs. »

Selon les chiffres officiels, les éleveurs de porcs au Royaume-Uni ont été contraints d’abattre environ 16 000 animaux en raison de ces facteurs aggravants.

Mais ce nombre pourrait être encore plus élevé en raison de cas non signalés, ont affirmé le magazine spécialisé Farming UK et la National Pig Association (NPA).

Le gouvernement a publié un programme de soutien comprenant 800 visas pour les travailleurs étrangers, une aide au stockage privé et des incitations pour les abattoirs, mais les agriculteurs insistent sur le fait qu’un système plus efficace est également nécessaire.

La publication allemande Agrarheute note : « Au cours de la semaine dernière, la situation des éleveurs de porcs britanniques s’est globalement détériorée.

« Afin de créer des perspectives pour le secteur agricole, les associations d’agriculteurs britanniques appellent à un nouveau départ dans les relations avec l’UE. »

Les associations d’agriculteurs souhaitent désormais rendre les 70.000 agriculteurs britanniques plus présents dans l’Union qu’ils étaient jusque-là marginalisés.

Les associations d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles ont publié une déclaration commune expliquant qu’elles revitaliseraient le British Agriculture Bureau (BAB) dans le but de défendre les agriculteurs britanniques.

Ils ont souligné l’importance de la coopération entre tous les agriculteurs européens dans un rapport publié vendredi 3 décembre qui promeut leur vision d’une relation plus équilibrée avec l’Europe.

Un objectif clé de la nouvelle relation est d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales tout en défendant les normes britanniques élevées.

Pour en faire une réalité, le BAB suggère qu’ils devraient être responsables du commerce et des normes, de la science et de l’innovation, de l’environnement et de la santé et du bien-être des animaux.

De plus, une économie agricole forte et compétitive doit être soutenue par la politique commerciale britannique.

Le rapport indique également qu’à l’avenir, les agriculteurs britanniques souhaitent améliorer leur productivité, conserver les ressources et réduire l’empreinte écologique de l’agriculture.

Rapports supplémentaires Monika Pallenberg