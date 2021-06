Le premier ministre canadien devrait modifier prochainement la Loi sur les langues officielles, qui proclame l’anglais et le français langues officielles de l’État fédéral canadien depuis 1969, a révélé une source gouvernementale anonyme à La Presse.

La nouvelle a été bien accueillie par les militants de Génération Frexit, qui pensent que l’adhésion de la France à l’UE met en péril l’utilisation de la langue française en France et dans l’ensemble du bloc.

Ils écrivent : « La langue française sera bientôt la seule langue officiellement reconnue au Québec.

“Nous nous en félicitons, surtout à un moment où l’UE pousse l’Europe vers la généralisation d’un globish ridicule et contre nature.

« Vive la Francophonie !

“Reprenons le contrôle.”

L’idée que l’UE devrait adopter le français comme langue officielle n’appartient pas seulement à ceux qui pensent que la France devrait quitter complètement l’UE.

Le président français Emmanuel Macron et son plus proche allié Clément Beaune exhortent également Bruxelles à abandonner l’anglais avant la présidence française du Conseil.

L’UE compte un total de 23 langues différentes, même s’il existe 27 États membres différents.

C’est parce que l’Allemagne et l’Autriche, ou la Belgique et la France, parlent tous la même langue.

Cependant, à travers le bloc, il existe trois langues de travail : l’anglais, le français et l’allemand.

« Il faut l’enrichir, la faire revivre pour que la langue française regagne vraiment du terrain, et surtout, le goût et la fierté du multilinguisme.

« Il y aura plus de visibilité avec la présidence française, nous allons donc intensifier notre travail. »

La langue de travail de l’UE est la principale langue dans laquelle tous les documents officiels sont traduits.

Actuellement, tous les documents sont traduits en français, anglais et allemand et peuvent être traduits dans l’un des autres sur demande.

Le gouvernement de M. Macron souhaite que toutes les notes et procès-verbaux soient “d’abord en français” et le Conseil – l’organe qui représente les gouvernements – souhaite que toutes les lettres de la Commission soient en français.

Le diplomate a ajouté : « Nous voulons que les règles soient respectées.

“Ainsi, nous demanderons toujours à la Commission de nous envoyer en français les lettres qu’elle souhaite adresser aux autorités françaises, et si elles ne le font pas, nous attendrons la version française avant de l’envoyer.”

En avril dernier, deux ministres français – le ministre des Affaires européennes Clément Beaune et le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne – ont déclaré que la présidence française de l’UE avait créé “une opportunité de porter haut ce combat vital pour le multilinguisme”.

Ils ont admis que l’usage de la langue française dans l’UE « avait diminué au profit de l’anglais, et plus souvent du globish, cet ersatz de la langue anglaise qui rétrécit le champ de ses pensées et restreint sa capacité à s’exprimer. plus qu’il ne le rend plus facile”.

Ils ont annoncé la création d’un groupe transversal « Groupe de travail sur la francophonie et le multilinguisme ».

Le groupe fera rapport en septembre avec des propositions sur la façon de faire revivre la langue française pendant la présidence française.