Brexit news : les ouvriers agricoles britanniques ont offert 20 £ de l’heure après l’exode du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Le salaire horaire est plus du double du salaire minimum actuel, qui s’élève à 8,91 £ pour les adultes de plus de 23 ans. Les jeunes adultes âgés de 21 à 22 ans touchent 8,36 £, tandis que les 18-20 ans peuvent s’attendre à un minimum de 6,56 £. La forte augmentation des salaires est due à une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole, qui a été imputée à la pandémie et à l’impact du Brexit.

Moins de travailleurs saisonniers viennent d’Europe pour effectuer les travaux et peu de Britanniques postulent pour les postes.

Les agriculteurs estiment que 500 000 travailleurs sont nécessaires pour cultiver les cultures, ce qui comprend les cueilleurs de fruits, les emballeurs de légumes et les lecteurs.

Alors que la hausse des salaires est bonne pour les employés, les maraîchers se sont plaints de devoir augmenter les salaires à des niveaux “insoutenables”, un agriculteur déclarant qu’il devait désormais payer les ouvriers 60 % de plus que les années précédentes.

Simon Naylor de Naylor Farms dans le Lincolnshire, le plus grand producteur de choux du Royaume-Uni, a envoyé un courrier électronique aux clients pour les informer des nouvelles pratiques de travail.

Il a déclaré: “Pour garder les gens, nous avons augmenté les salaires de 60% à près de 20 £ de l’heure pour le personnel de la station d’emballage et à partir de cette semaine, nous devons les payer pour qu’ils arrivent à 20 £ par jour en semaine et 30 £ le week-end.

“C’est maintenant insoutenable.”

M. Naylor a semblé blâmer le Brexit et a ajouté: “Oui, beaucoup d’entre nous ont voté contre [on Brexit] et maintenant nous avons ce problème!”

Naylor Farms est une ferme familiale qui fonctionne depuis environ 112 ans et génère maintenant plus de 26 millions de livres sterling par an.

“C’est un trou énorme”.

M. Taylor a déclaré que le Brexit était à l’origine de la pénurie de main-d’œuvre.

Il a déclaré: “95 pour cent de tous les fruits et produits cueillis et emballés dans ce pays sont fabriqués par des Européens de l’Est.

« À partir de fin juin, les personnes qui n’ont pas de statut préétabli, au moins, ne peuvent plus travailler.

Il a ajouté: “Nous sommes maintenant au bord du gouffre.”

Le gouvernement a mis en place un régime de visas pour autoriser l’entrée des travailleurs agricoles de l’UE et de l’Ukraine.

Le programme permet à 30 000 travailleurs étrangers de venir travailler dans les fermes.

Mais le Brexit n’est pas la seule cause de la pénurie de main-d’œuvre, la pandémie de Covid limitant les restrictions de voyage entre l’UE et la Grande-Bretagne.