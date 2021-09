Brexit news: les pêcheries disent que le Brexit a été gaspillé alors que l’industrie a subi des pertes de 300 millions de livres sterling | Politique | Nouvelles

in

L’organisation critique l’accord commercial de Boris Johnson depuis sa signature en décembre dernier. Ils accusent le gouvernement d’avoir « sacrifié » leur industrie afin d’obtenir un accord.

Les droits de pêche post-Brexit ont été l’un des principaux points de friction dans les négociations avec l’UE et un accord sur la question n’a été négocié qu’à la dernière minute.

Aujourd’hui, un nouveau rapport publié par la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO) affirme que l’industrie est sur le point de perdre des centaines de millions de livres en raison de la cession de M. Johnson aux exigences de l’UE.

Le rapport “The Brexit Balance Sheet” a conclu que les flottes de pêche britanniques subiront des pertes d’environ 64 millions de livres sterling ou plus par an.

Cela signifie que plus de 300 millions de livres sterling seront perdues d’ici 2026 lorsque les accords de pêche actuels convenus avec l’UE prendront fin.

Le gouvernement a affirmé qu’une augmentation des quotas de poisson signifiait que l’industrie bénéficierait de 148 millions de livres sterling supplémentaires d’ici 2026.

Cependant, le rapport indique que la majorité de l’augmentation des quotas ne sera probablement pas utilisable pour diverses raisons, ce qui signifie qu’il y a peu de valeur monétaire dans l’augmentation.

Dans le même temps, le rapport prévient qu’il existe actuellement un déséquilibre dans les accords de permis pour les captures dans les eaux britanniques et européennes.

Alors que les flottes de l’UE sont autorisées à capturer 42 000 tonnes dans les eaux britanniques, les flottes britanniques ne sont autorisées à capturer que 12 000 tonnes dans les eaux de l’UE.

Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré : « De l’examen de ces résultats, la conclusion de la NFFO est qu’il y a très peu de gagnants et un grand nombre de perdants.

“Ces chiffres suggèrent que la majeure partie de la flotte de pêche britannique est sur le point de subir des pertes s’élevant à 64 millions de livres sterling ou plus par an au cours de la période de cette analyse, ce qui signifie que, à moins que des changements ne soient garantis par des négociations internationales sur la pêche, l’industrie aura perdu plus de 300 millions de livres sterling d’ici 2026.

“La meilleure opportunité depuis une génération de relancer l’industrie de la pêche du Royaume-Uni et de soutenir nos communautés côtières a été gaspillée et nous devons agir rapidement pour tirer les leçons de ces leçons et soutenir le secteur dans les futures négociations.”

L’ancien négociateur des pêches au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), Gary Taylor, a réalisé le rapport.

Il a averti que, outre les frustrations suscitées par l’accord commercial sur le Brexit, il y a également eu des inquiétudes concernant les négociations avec d’autres pays maintenant que le Royaume-Uni est hors de l’UE.

Alors qu’ils faisaient partie du bloc, les accords de pêche annuels avec la Norvège, les îles Féroé et le Groenland étaient organisés par Bruxelles.

Il appartient maintenant à la Grande-Bretagne de négocier ses propres accords annuels avec les pays, bien que jusqu’à présent, seuls des accords temporaires aient été conclus.

Le rapport prévient que l’échec des accords a réduit les possibilités de pêche pour une grande partie de la flotte britannique.

Commentant ses conclusions, M. Taylor a déclaré: “J’espère que ce rapport, qui est enraciné dans mes propres décennies d’expérience dans les négociations sur la pêche, mettra en lumière la situation actuelle et aidera à soutenir les propriétaires et les équipages de ce secteur vital dans les négociations qui nous attendent.”

Il a ajouté que l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE avait eu “un impact immédiat et dramatique” sur l’industrie.

Defra a été contacté pour commentaires.