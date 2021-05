Brexit news: Les pêcheurs accusent les politiciens français de mettre les négociations en danger | Politique | Nouvelles

Des négociations sont actuellement en cours entre la dépendance de la Couronne britannique et Paris pour résoudre un différend, qui a vu les ministres de Jersey tenter d’introduire un nouveau système de licence pour les navires de pêche le 30 avril. le gouvernement.

Mais le Comité régional des pêches de Normandie a déclaré que les commentaires des politiciens régionaux français Philippe Gosselin et Béatrice Gosselin au sujet de la dispute pourraient mettre les négociations en danger de s’effondrer.

Philippe Gosselin, député de la Manche à l’Assemblée nationale française, a déclaré: «La décision politique à Jersey de redéfinir les conditions d’attribution des licences pour les bateaux français n’est pas acceptable.

«S’il n’est pas revu, une partie entière de l’économie locale sera affectée, avec des conséquences désastreuses sur l’emploi.»

Pendant ce temps, la sénatrice française de La Manche Béatrice Gosselin a exhorté les pêcheurs qui luttent pour obtenir un permis de Jersey à contacter directement les autorités de l’île.

Mme Gosselin a affirmé que les données de pêche historiques soumises par les pêcheurs prenaient trop de temps pour être transférées des autorités de l’UE à Jersey.

Un porte-parole du Comité a déclaré aujourd’hui: «Encourager les pêcheurs – en jouant sur leur peur légitime pour l’avenir – à fournir directement leurs données permettra à Jersey, l’avant-garde de Londres, de forcer progressivement la pêche normande à disparaître de ses eaux avec des mesures aléatoires et individuelles.

«La relation entre Jersey et la France, en particulier sur la question de la pêche, est un sujet complexe.

“Les déclarations de la sénatrice de la Manche Béatrice Gosselin et du député de la Manche Philippe Gosselin pourraient s’avérer dangereuses pour les futures négociations.”

La dispute a éclaté après que le gouvernement de Jersey a déclaré que les bateaux français seraient tenus d’obtenir des licences pour continuer à pêcher dans les eaux de l’île conformément aux termes de l’accord commercial avec l’UE.

Cette décision a provoqué une vague de colère parmi les communautés de pêcheurs françaises, qui se sont plaintes que les bateaux qui y opéraient depuis des années se voient soudainement restreindre leur accès, car ils ne peuvent pas prouver leurs liens historiques avec les eaux.

Cela survient au moment où il est apparu que le ministre des Relations extérieures de Jersey, Ian Gorst, et le ministre du Développement économique Lyndon Farnham ont rencontré le Premier ministre Boris Johnson au numéro 10 pour des entretiens approfondis sur la dispute à la fin de la semaine dernière.

Le sénateur Farnham a déclaré que la réunion avec le Premier ministre avait confirmé la «relation solide et durable entre Jersey et le gouvernement britannique».

Le ministre a déclaré qu’ils «continueraient à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats pour Jersey».

Le sénateur Gorst a ajouté: «Cette visite a été l’occasion de renforcer encore les relations de Jersey avec le Premier ministre, et de le remercier pour son soutien personnel, ainsi que celui du gouvernement britannique, lors des récents défis en matière de pêche et de mise en œuvre du commerce et Accord de coopération (TCA).

«Nous sommes impatients de travailler avec le Premier ministre et son équipe au cours des semaines et des mois à venir, d’autant plus que nous continuons à examiner les détails de l’ACT.»