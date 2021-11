Brexit news : les pêcheurs britanniques déçus par Boris Johnson à cause d’une querelle en cours avec la France | Royaume-Uni | Nouvelles

Les pêcheurs britanniques furieux se sentent abandonnés par le gouvernement, affirmant qu’ils ont reçu « un très, très mauvais accord » sur le Brexit. James Green, directeur de la Whitstable Oyster Company, a déclaré que la crise à laquelle était confrontée l’industrie de la pêche britannique s’aggravait. Il a reproché à la querelle en cours entre la France et le Royaume-Uni sur la ligne de pêche post-Brexit d’avoir aggravé les problèmes existants.

S’adressant à Sky News, M. Green a révélé qu’il avait perdu environ 25 000 £ de commandes en moins d’une semaine.

Il a déclaré que les menaces continues des politiciens britanniques et français avaient rendu ses acheteurs « nerveux ».

M. Green a expliqué : « Couplé à Covid, couplé au Brexit, couplé à la qualité de l’eau de Southern Water.

« C’est la quatrième chose en moins d’un an qui a eu un impact énorme sur notre industrie. »

JUST IN : Les ex-PM comme John Major et Tony Blair devraient-ils intervenir en politique ?

La correspondante commerciale de Sky News, Helen-Ann Smith, a rapporté : « Whitstable dans le Kent est célèbre pour ses huîtres.

« Mais pour ceux qui les produisent, le coût du Brexit augmente.

« Les nouvelles règles sur l’exportation de coquillages ont déjà laissé cette entreprise en panne de 50 pour cent.

« Et les différends post-traités aggravent les choses. »

Cependant, M. Green a noté: « L’accord que nous avons obtenu était très très mauvais.

« Je changerais mon vote si je suis honnête. Je pense que le gouvernement nous a laissé tomber. »

Les menaces du côté français ont été retirées plus tôt cette semaine.

Cependant, on craint de plus en plus que le cabinet britannique invoque l’article 16, suspendant certaines parties de l’accord sur le Brexit.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a averti qu’il y aurait de « graves conséquences » si le Royaume-Uni déclenchait l’article 16.