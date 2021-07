Brexit : Nicki Holmyard sur l’impact “dévastateur” sur la pêche

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord de libre-échange (ALE) à la 11e heure la veille de Noël, les droits de pêche s’avérant souvent un sujet de discussion passionné lors de discussions souvent amères sur le Brexit entre les deux parties. Boris Johnson avait juré de faire de son mieux pour protéger les pêcheurs britanniques dans tout accord, mais a depuis été accusé par des organes représentatifs d’une “trahison” et pour “histoire de malheur, très loin de la mer d’opportunités dont certains ont parlé” . Le Premier ministre a été accusé d’avoir presque complètement abandonné la question dans les pourparlers avec l’UE, supprimant bon nombre des lignes rouges qui étaient en place depuis le début des pourparlers afin d’éviter un non-accord.

Les parts de quota n’ont été que légèrement ajustées pour favoriser les bateaux britanniques, et aucune zone d’exclusion côtière n’a été établie, malgré les promesses faites à l’industrie.

La Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO) s’est déchaînée et a déclaré que même les « partisans les plus virulents » parmi les députés conservateurs étaient devenus « très silencieux » depuis la signature de l’accord.

Mercredi, le directeur général de la NFFO, Barrie Deas, a déclaré lors d’un briefing: “Ces députés conservateurs qui étaient nos partisans les plus virulents étaient très silencieux sur les implications de la TCA.

“C’est le monde auquel nous devons nous adapter.

“Le groupe de recherche européen, par exemple, a assez souvent qualifié la pêche d’enfant vedette du Brexit, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre eux n’ait déclaré que c’était une mauvaise affaire pour la pêche.

“Leur œil était rivé sur le prix principal, qui était bien sûr l’accord commercial.”

Le patron de la pêche a maintenu que l’industrie estimait que l’accord signé avec l’UE avait été une “vente massive”, car la situation reste en grande partie inchangée jusqu’à ce que les termes soient renégociés en 2026.

M. Deas a déclaré que l’optimisme initial concernant l’accord sur le Brexit des pêcheurs britanniques avait été complètement détruit à la suite des assurances fermes de M. Johnson, du ministre du Brexit Lord Frost et de membres de haut rang du cabinet du Premier ministre.

Le directeur général de NFFO a déclaré : « Il est vraiment assez difficile de dire à quel point la disgrâce de l’industrie a été soudaine.

“En décembre de l’année dernière, nous étions le genre d’enfant d’affiche pour le Brexit, et nous attendions avec impatience un avenir en tant qu’État côtier indépendant, avec des assurances très, très solides données par le Premier ministre, Lord Frost, et des membres supérieurs. du cabinet sur le contrôle de qui pêche dans les eaux britanniques et échappe à la politique commune de la pêche – et des parts de quota qui reflètent notre nouveau statut d’État côtier indépendant.

“Et puis, à partir de la veille de Noël, vraiment, le gouvernement dans un écho inquiétant de la trahison de Ted Heath – comme on le voit dans l’industrie – en 1973 où la pêche a été sacrifiée, malgré toutes les assurances et promesses.

“Cet accord a été conclu afin de garantir les avantages plus larges qui seraient attachés à un accord commercial avec l’UE.”

M. Deas a averti que la politique de la pêche serait “toxique” pour les années à venir, tout en avertissant que l’accord avec l’UE pourrait être considéré dans le monde entier comme un signe que le Royaume-Uni ne défendra pas les pêcheurs – une chose dont ils pourraient potentiellement profiter.

Il a ajouté : « Les turbulences qui ont été créées se sont étendues à nos relations avec la Norvège.

“Voyant que le Royaume-Uni a cédé à l’UE, la Norvège joue un jeu assez dangereux de hardball contre Maquereau – à un certain prix, il faut le dire, pour leur réputation.”

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré : « Le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord-cadre historique sur la pêche qui reflète le nouveau statut du Royaume-Uni en tant qu’État côtier indépendant et œuvre pour protéger et promouvoir les droits de pêcheurs à travers le Royaume-Uni.

« L’accord prévoit une augmentation significative des quotas pour les pêcheurs britanniques, égale à 25 pour cent de la valeur des captures annuelles moyennes de l’UE dans les eaux britanniques et sera échelonné sur cinq ans ; la majorité de cette valeur étant transférée la première année.

“Maintenant que nous avons quitté la politique commune de la pêche, tous les navires, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent pêcher dans les eaux britanniques que s’ils disposent d’une licence valide et respectent les règles britanniques.”