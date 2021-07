Brexit news: les pêcheurs britanniques exigent des “réponses” après avoir été “utilisés” – Boris sous pression | Politique | Nouvelles

Un homme blanc du Michigan a été condamné à cinq ans de prison fédérale pour une attaque brutale et raciste contre un adolescent noir dans un parc qui a laissé l’adolescent avec une mâchoire fracturée et des dents cassées quelques jours avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires. Lee Mouat, 43 ans, a plaidé coupable […] More