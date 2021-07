Brexit news : les pêcheurs britanniques mettent en garde contre des décennies de querelles avec les Français à propos du Brexit | Politique | Nouvelles

L’industrie a averti qu’elle s’attend à ce que les relations UE-Royaume-Uni deviennent « toxiques » dans les futures négociations sur l’accès à nos eaux côtières. Cela verra probablement le retour des scènes laides observées au large de Jersey plus tôt cette année, lorsque des hélicoptères de combat de la Marine ont dû être appelés pour surveiller 60 bateaux français alors qu’ils descendaient sur le port principal de l’île. L’accord de pêche post-Brexit, signé la veille de Noël l’année dernière, a privé la France et d’autres pays européens d’une partie importante de leurs captures.

Barrie Deas, le directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré que Bruxelles utiliserait la «politique des grandes puissances» pour regagner un certain accès.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui : « Mon sentiment est qu’en raison de l’accord, la pêche est susceptible d’être politiquement toxique entre le Royaume-Uni et l’UE pour les décennies à venir.

“Le Royaume-Uni a le statut juridique d’un État côtier, mais il est contraint par la politique des grandes puissances d’utiliser pleinement ces droits.”

Dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit, Bruxelles a accepté de restituer 25 % de la valeur du poisson pêché dans les eaux britanniques sur une période de cinq ans et demi.

Après juin 2026, le Royaume-Uni pourra réduire davantage les captures de l’UE, mais les eurocrates pourront imposer des tarifs sur les produits de la pêche ou bloquer les bateaux britanniques hors du bloc en guise de compensation.

M. Deas a déclaré avoir vu des responsables de l’UE “se vanter” de leurs pouvoirs perçus de maintenir l’accès aux eaux côtières britanniques à l’avenir.

Et il a reproché au président français Emmanuel Macron la réponse indisciplinée de ses chalutiers au pacte du Brexit.

M. Deas a déclaré : « Les pêcheurs français étaient clairement convaincus que l’accord de commerce et de coopération ne signifiait aucun changement… qu’ils avaient obtenu, avec l’aide du président Macron, le statu quo, et ce n’est pas tout à fait le statu quo. “

Le chef de la NFFO a exhorté le gouvernement à rester ferme dans les futures querelles avec le bloc au sujet des droits de pêche après avoir réitéré que l’industrie britannique estimait que l’accord de décembre avait été une “vente vendue”.

M. Deas a fait valoir que le faible accord conclu avec l’UE avait été interprété par d’autres pays comme un signe que Downing Street ne défendrait pas ses pêcheurs.

“Les turbulences qui ont été créées se sont étendues à nos relations avec la Norvège”, a-t-il déclaré.

“Voyant que le Royaume-Uni a cédé à l’UE, la Norvège joue un jeu assez dangereux de hardball contre Maquereau – à un certain prix, il faut le dire, pour leur réputation.”

Il a ajouté: “Il est vraiment assez difficile de dire à quel point la chute de la grâce de l’industrie a été soudaine. En décembre de l’année dernière, nous étions le genre d’enfant d’affiche pour le Brexit, et nous attendions avec impatience un avenir en tant qu’État côtier indépendant, avec des assurances très, très solides données par le Premier ministre, Lord Frost, et des membres supérieurs du cabinet sur le contrôle sur qui pêche dans les eaux britanniques et échappe à la politique commune de la pêche – et des parts de quota qui reflètent notre nouveau statut en tant qu’indépendant État côtier.

« Et puis, à partir de la veille de Noël, vraiment, le gouvernement dans un écho inquiétant de la trahison de Ted Heath – comme on le voit dans l’industrie – en 1973 où la pêche a été sacrifiée, malgré toutes les assurances et promesses. Cet accord a été conclu afin de garantir les avantages plus larges qui seraient attachés à un accord commercial avec l’UE. »