Brexit news : les pêcheurs écossais exigent un boycott avec fureur contre la Norvège et les îles Féroé | Politique | Nouvelles

L’Association des pêcheurs pélagiques écossais et l’Association des pêcheurs des Shetland ont également fait part de leurs préoccupations concernant les navires norvégiens et féroïens qui capturent du poisson dans les eaux britanniques et vendent leurs produits dans les supermarchés britanniques. Les deux groupes appellent désormais les détaillants et les fournisseurs de produits alimentaires à cesser de s’approvisionner en maquereau norvégien et féroïen.

Ils font pression sur le North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA), un collectif de détaillants et d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement s’engageant à s’approvisionner en produits de la mer durables.

Les chiffres du gouvernement norvégien montrent qu’il a capturé un peu plus de 69 % de son maquereau dans sa propre zone économique exclusive (ZEE) et 21 % dans la ZEE britannique en 2017.

Cependant, en 2020, ces chiffres étaient respectivement de 15,7% et 84,3%.

Dans l’ensemble, la Norvège et les îles Féroé ont toutes deux augmenté leurs parts de quota de maquereau de 55 pour cent.

Ian Gatt, directeur général de la Scottish Pelagic Fishermen’s Association, a déclaré : « Depuis sa création, la NAPA a limité ses actions à la rédaction de lettres aux États côtiers.

«Avec cette escalade de la Norvège et des îles Féroé, nous sommes bien au-delà du point de lettres ayant un impact.

« Il est maintenant temps pour les membres de la NAPA de se lever et de prendre des mesures directes en mettant fin à l’approvisionnement en maquereau de ces deux pays dans leurs chaînes d’approvisionnement au détail. »

M. Gatt a également appelé à une action immédiate pour la réduction des quotas.

“Il a également transféré ou échangé environ un cinquième de son quota de maquereau contre d’autres stocks de poissons au cours des quatre dernières années et ne peut donc pas avoir besoin de poisson supplémentaire.

« C’est une décision scandaleuse de la part de ces pays, et elle doit être traitée de toute urgence par le PANA et par le gouvernement au plus haut niveau. »

Cela survient alors que les pêcheurs écossais sont déjà sous le choc de l’impact de COVID-19 et du Brexit, l’organisme de l’industrie des fruits de mer Seafish affirmant que les bénéfices d’exploitation de la flotte britannique ont chuté de près d’un cinquième (19 %) en 2020, à 214 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires qui avait été supérieur à 1 milliard de livres sterling au cours de chacune des trois années précédentes a chuté de 17% à 843 millions de livres sterling.