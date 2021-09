Brexit news : Les pêcheurs français en colère protestent contre les règles de licence du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Au cours du week-end, des dizaines de pêcheurs se sont réunis en Normandie pour exprimer publiquement leur consternation face au système de permis de Jersey – qui devrait être introduit à la fin de ce mois. Lorsque l’accord de retrait a été promulgué en janvier, les bateaux français étaient censés montrer qu’ils avaient des antécédents de pêche dans ses eaux.

L’accès a été accordé en fonction de la quantité de pêche qu’ils y ont pratiquée entre février 2017 et janvier 2020.

Alors que certains skippers ont fourni des informations complètes, d’autres ne l’ont pas fait et disent qu’ils ont eu beaucoup moins d’accès aux eaux qu’ils ne l’avaient prévu.

En mai, une soixantaine de bateaux de pêche français ont bloqué le port principal de Jersey, St Helier, ce qui a incité la dépendance de la Couronne à reporter la mise en œuvre du système jusqu’à la fin de ce mois.

À l’approche de la date de fin, les pêcheurs français ont de nouveau commencé à exprimer leur mécontentement face aux règles.

“Aujourd’hui, on a vraiment le sentiment que les autorités jersiaises et anglaises ne veulent pas retrouver cette sérénité et la possibilité d’exercer leur métier.”

« On craint également que certains pêcheurs ne sachent pas s’ils peuvent continuer à travailler si les documents ne sont pas remplis d’ici la fin du mois.

« Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation d’impasse totale, avec un compte à rebours en cours.

« Cela signifie que dans quelques jours, ces pêcheurs n’auront aucune idée s’ils pourront continuer leur travail, s’ils pourront accéder à ces zones de pêche qui leur sont vitales.

La manifestation a eu lieu à Armanville – où les câbles qui fournissent environ 95% de l’électricité de Jersey quittent la France métropolitaine.

Il a longtemps été question que la république d’Emmanuel Macron mette fin au pouvoir de l’île si la querelle en cours n’était pas résolue.

Reste à voir si cela se concrétisera.

Mais Noëlle Leforestier, la maire de Pirou, a prévenu que Jersey devrait coopérer pour s’assurer qu’une solution amiable soit trouvée.

Elle a dit : « Pourquoi est-ce (la manifestation) ici à Armanville ?

“Parce qu’un câble d’alimentation de 90 000 volts part d’ici pour fournir de l’électricité à Jersey et c’est donc pour montrer à Jersey que nous avons été solidaires de leurs besoins énergétiques et qu’ils devraient également faire un effort pour être solidaires de nos pêcheurs.”