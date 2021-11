Brexit news : les pêcheurs français sont furieux que la France se « rende » au Royaume-Uni pour des licences | Politique | Nouvelles

La ministre française de la Maritime, Annick Girardin, a déclaré jeudi que le gouvernement d’Emmanuel Macron avait un plan de sortie pour les pêcheurs français qui pourraient perdre une dispute avec le Royaume-Uni après le Brexit. Cette décision a déclenché la colère des pêcheurs qui ont pris cette annonce comme une preuve que la France était prête à abandonner le conflit.

Le président breton, Loïg Chesnais-Girard, s’est dit étonné de cette annonce, ajoutant que « le bras de fer n’est pas perdu et les négociations ne sont pas terminées ».

Il a poursuivi: « Je ne peux pas entendre que nous nous embarquons dans un plan massif pour détruire des bateaux. »

Le président du comité régional des pêches de Bretagne, Olivier Le Nezet, s’est fait l’écho : « Quel message envoie le gouvernement ?

« Ce message dit qu’il vaut mieux être hors d’Europe qu’à l’intérieur ! »

Il a également averti que cette décision équivaudrait à une « faillite politique » et à une « chaîne d’explosions ».

Mme Girardin a nié qu’elle « se rendait » au Royaume-Uni dans une interview vendredi.

Elle a ajouté : « Cela ne signifie pas que nous nous rendons au Royaume-Uni.

« Mais si nous ne devions pas obtenir ces licences, ce que je ne peux imaginer, je dois anticiper et apporter une solution pour chacun.

LIRE LA SUITE: Macron furieux contre le Royaume-Uni à propos des permis de pêche alors que les Français se retournent contre lui

Et vendredi, M. Macron a déclaré qu’il continuerait à se battre pour ses pêcheurs.

S’adressant aux journalistes, M. Macron a déclaré : « Nous allons continuer à nous battre, nous n’abandonnerons pas nos pêcheurs ».

Les menaces françaises ont été retirées de la table tandis que la Commission européenne a négocié des pourparlers entre les deux parties, mais M. Macron a semblé suggérer que les négociations prenaient trop de temps.

Il a déclaré: « La Commission doit nous protéger. Elle doit voir cela jusqu’au bout, mais elle avance trop lentement, trop faiblement. »

Il a ajouté : « Si la Commission ne joue pas son rôle, la France le fera.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a rencontré le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, et la Commission, pour tenter de trouver une réponse à la querelle sur les petits navires.

Mais le différend n’a pas encore été résolu et Paris a insisté sur le fait que les sanctions – qui pourraient inclure une interdiction aux chalutiers britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français et des contrôles douaniers plus stricts pour entraver le commerce transmanche – restent « sur la table » si un l’accord ne peut être conclu.

Les Français ont également menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey.

M. Macron a ajouté : « Je refuse de revenir à une discussion bilatérale.

« Ce n’est pas une question pour la France et les Britanniques, mais une question de respect de votre parole ».