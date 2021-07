Brexit news: les pêcheurs irlandais demandent de l’argent pour NE PAS pêcher alors que la scission du Royaume-Uni frappe enfin fort | Politique | Nouvelles

in

Des plans pour un programme d’arrêt temporaire de l’organisation irlandaise des producteurs de poisson (IFPO) et de l’organisation des pêcheurs de Killybegs ont été soumis aux ministres. Cela survient alors que l’Irlande devrait subir une réduction globale de 15% des quotas de pêche entre 2021 et 2026, d’une valeur de 36 millions de livres sterling.

Le programme, soumis au ministère irlandais de l’Agriculture, suggère que les pêcheurs qui possèdent des navires de plus de 40 m de taille sont payés environ 31 000 £ chacun par mois pour ne pas pêcher.

Le plan révèle que les chalutiers pourraient s’inscrire pour un maximum d’un mois entre septembre et décembre 2021.

Si les pêcheurs acceptaient de participer, ils seraient tenus d’arrêter de pêcher et de rester au port pendant cette période.

Jusqu’à 18 navires bénéficieraient de ce plan particulier, mais d’autres plans de Cessation Scheme sont envisagés dans d’autres régions d’Irlande.

Cela pourrait voir 8,6 millions de livres sterling versés au cours des 12 prochains mois aux chalutiers irlandais pour amarrer leurs bateaux et rester au port.

Un porte-parole du ministère de l’Agriculture a déclaré: “Les propositions doivent être examinées par le groupe de travail.”

Le financement devrait provenir du fonds de réserve d’ajustement Brexit de 42 milliards de livres sterling (5 milliards d’euros) de la Commission européenne.

Les eurocrates affirment que le financement se concentre sur les pays et les secteurs les plus touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’UE et inclut l’argent pour la pêche.

