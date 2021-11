Brexit news: les pourparlers de Gibraltar se profilent alors que le sort de Rock est en jeu | Politique | Nouvelles

Gibraltar n’est pas couvert par l’accord commercial sur le Brexit conclu entre Bruxelles et Downing Street en 2020. Pour cette raison, un accord distinct est nécessaire, et des responsables du Royaume-Uni et de l’UE se réuniront à Bruxelles entre le 30 novembre et le 2 décembre pour un troisième tour de négociations, selon Efe.

Avant cette réunion, le ministre en chef du Gibraltar, Fabian Picardo, a dénoncé l’UE pour ses exigences « excessives » et « inutiles » dans les négociations à ce jour.

Le Royaume-Uni a déjà conclu un accord post-Brexit avec l’Espagne, mais la mise en œuvre de celui-ci doit attendre qu’un accord distinct soit conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.

M. Picardo a été particulièrement critique à l’égard des demandes du bloc concernant les douanes et les marchandises.

Mais un contrecoup a également été déclenché au cours de l’été lorsque la Commission européenne a publié un projet de directives d’accord qui contredisait celles déjà convenues par le Royaume-Uni et l’Espagne.

Il a suggéré que des agents frontaliers espagnols seraient stationnés à l’aéroport et au port de Gibraltar plutôt que des agents du Frontex européen.

Le Royaume-Uni s’oppose également à ce résultat.

Les deux premiers cycles de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE ont eu lieu plus tôt cette année et ont vu les deux parties déposer leurs propositions sur la table.

Les dirigeants espèrent que d’autres accords seront conclus – et que les désaccords, tels que celui sur les patrouilles aux frontières, seront réglés – au début du mois prochain.

M. Picardo dit qu’il est possible que les deux parties parviennent à « un accord » d’ici la fin de l’année.

Le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, a fait écho à ces sentiments.

Commentant en octobre l’écart entre les positions de négociation du Royaume-Uni et de l’UE, il a déclaré que « nous pouvons probablement trouver un moyen de résoudre ce problème ».

Pendant ce temps, les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE sur le commerce post-Brexit en Irlande du Nord ne parviennent pas à une percée, le Royaume-Uni étant sur le point de déclencher l’article 16.

Cela entraînerait la suspension de certaines parties du traité existant sur le Brexit et forcerait les relations à un nouveau creux.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.