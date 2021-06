Brexit news : les Rejoiners ont porté un coup dur alors que les pays de l’UE se sont divisés sur le retour du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Lors d’un sondage pour marquer l’anniversaire du référendum de 2016, les pays de l’UE ont exprimé leur division quant à savoir si le Royaume-Uni devrait rejoindre le bloc si un futur référendum avait lieu. Un sondage réalisé par Redfield et Wilson révèle que moins de 50 pour cent de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie ont montré un soutien clair au retour du Royaume-Uni dans l’UE.

Les données du sondage révèlent qu’en France, 36% voudraient que le Royaume-Uni rejoigne le bloc tandis que 18% ont dit non, 34% ont dit ni soutien ni opposition et 12% ne savaient pas.

En Allemagne, le pourcentage était légèrement supérieur à 40 pour cent en faveur du retour du Royaume-Uni dans l’UE tandis que 19 pour cent ont dit non, 30 pour cent ont dit ni soutien ni opposition et 11 pour cent ne savaient pas.

L’Espagne et l’Italie ont exprimé un soutien plus élevé avec 46 et 43% des personnes soutenant le Royaume-Uni pour rejoindre l’UE.

En Espagne, cependant, 16 pour cent ont déclaré qu’ils s’opposaient au Royaume-Uni à rejoindre l’UE, 31 pour cent ont dit ni l’un ni l’autre et 7 pour cent ne savaient pas.

En Italie, 14 pour cent se sont opposés au retour du Royaume-Uni dans l’UE, 34 pour cent ont dit ne pas soutenir ou s’opposer et 8 pour cent ne savaient pas.

Le soutien à une Écosse indépendante rejoignant l’UE, cependant, était significativement plus élevé avec la majorité des personnes en Allemagne, en Espagne et en Italie soutenant le mouvement avec des pourcentages de 51, 56 et 54 pour cent rétrospectivement.

En France, cependant, seulement 44% des personnes voulaient que l’Écosse rejoigne le bloc, une ambition pour le SNP, le plus grand parti du Parlement écossais après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni.

Le vétéran pro-européen Lord Heseltine a déclaré que le Brexit était “tout le contraire” de ce dont le pays avait besoin après la pandémie.

“L’industrie de la pêche a maintenant exprimé sa trahison et l’accord commercial australien érodera lentement la compétitivité des agriculteurs britanniques au cours des 15 prochaines années.

“En attendant, le secteur des services financiers déplace discrètement ses activités vers l’Europe afin d’échapper à l’incertitude persistante du Brexit.”

Alyn Smith, porte-parole du SNP pour les Affaires étrangères, a déclaré : « Ce sondage est important car il montre le niveau de sensibilisation des États membres de l’UE à la position de l’Écosse.

« En 2014, on nous avait promis que voter ‘Non’ signifiait rester dans l’UE malgré l’avertissement de la campagne du ‘Oui’ selon lequel le ‘Non’ pourrait conduire au Brexit.

« Non seulement cela montre une grande sensibilisation, mais aussi un soutien et c’est très bienvenu. Cela montre que l’Écosse a des amis dans l’UE prêts à soutenir l’adhésion écossaise.

“En tant que pays indépendant, l’Écosse sera dans un partenariat d’égal à égal avec le reste du Royaume-Uni et l’UE au lieu d’avoir à supporter les gouvernements de Westminster pour lesquels nous ne votons pas, et les gens qui vivent ici décideront comment nous reconstruirons notre pays après la pandémie.

Mais Boris Johnson a déclaré que le vote historique il y a cinq ans pour quitter l’UE agirait désormais comme un stimulant pour l’emploi et le renouvellement à travers le Royaume-Uni alors qu’il se remet de la pandémie.

Dans un communiqué, le Premier ministre a déclaré qu’il était de sa “mission” d’utiliser les libertés qu’il a données pour offrir un avenir meilleur au peuple britannique.

Cependant, dans un message très contrasté, le vétéran pro-européen Lord Heseltine a déclaré que les perspectives étaient « menaçantes », le processus de paix en Irlande du Nord étant réellement menacé.

Dans sa déclaration pour marquer les cinq ans depuis le vote de 2016, M. Johnson, qui a dirigé avec succès la campagne Vote Leave, a déclaré que le pays avait voté il y a cinq ans pour “reprendre le contrôle de notre destin”.

L’enquête auprès de 1 500 personnes dans chacun des quatre pays – France, Allemagne, Italie et Espagne a été réalisée par Redfield & Wilton Strategies les 7 et 8 juin.