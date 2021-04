Brexit news: Les répliques complotent pour lier la Grande-Bretagne au régime de l’UE | UK | Nouvelles

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 à la suite de plusieurs retards causés par le sabotage et les querelles politiques. Cependant, le Mouvement européen du Royaume-Uni, qui prétend être le «plus grand réseau pro-européen de base de Grande-Bretagne», demande au gouvernement de restituer une certaine souveraineté à Bruxelles.

Un récent rapport du Mouvement européen britannique soutient que le Brexit a eu un impact négatif sur la Grande-Bretagne et appelle à des relations plus étroites entre Londres et Bruxelles.

Cela comprend une nouvelle demande d’adhésion à l’EEE, que la Grande-Bretagne a laissée avec d’autres institutions de l’UE, en tant que pays tiers.

Le document déclarait: «Le Royaume-Uni devrait rejoindre à nouveau l’Agence européenne pour l’environnement en tant que pays tiers pour accéder aux données et à l’expertise dans la lutte contre le changement climatique.»

L’UE a créé l’AEE, dont le siège est actuellement à Copenhague, en 1990, dans le but d’améliorer la qualité de l’environnement dans toute l’Europe.

Il compte actuellement 32 membres, dont la plupart sont également des États membres de l’UE, ainsi que six pays coopérants.

Le Mouvement européen britannique a joué un rôle de premier plan dans la tentative d’arrêter le Brexit et a été l’un des membres fondateurs de la campagne de vote populaire.

Cela a organisé d’énormes marches et fait pression sur les politiciens, poussant à un deuxième référendum sur l’adhésion à l’UE.

Son rapport affirmait que le fait de rejoindre l’AEE aiderait la Grande-Bretagne à lutter contre le changement climatique.

«En tant que pays tiers, le Royaume-Uni peut rejoindre l’Agence européenne pour l’environnement.

«Cela permettra au Royaume-Uni de prendre place à la table, donnant aux décideurs un mot à dire et nous permettant de tirer parti des meilleures preuves pour garantir le respect des normes.

Lord Adonis, militant passionné anti-Brexit et ancien ministre du Travail, a pris la présidence du Mouvement européen en mars 2021.

Il a ouvertement suggéré que le Royaume-Uni devrait présenter une nouvelle demande d’adhésion à l’UE.

Le 31 décembre, alors que la Grande-Bretagne quittait la période de transition du Brexit et commençait à négocier selon les termes de l’accord de Boris Johnson, il a tweeté: «La campagne pour que la Grande-Bretagne rejoigne l’Europe commence à minuit.»

Le rapport du Mouvement européen britannique exhorte également le gouvernement à rejoindre le programme Erasmus de l’UE pour les étudiants.

Créé en 1987, il facilite un programme d’échange d’étudiants entre les États membres.

Le gouvernement a annoncé que le Royaume-Uni créerait à la place un nouveau programme de Turing qui sera davantage axé sur l’international.

Plus de 100 millions de livres sterling ont été mis à disposition pour aider au lancement du programme.

Il commencera à fonctionner plus tard cette année en septembre avec un accent sur les étudiants issus de milieux défavorisés qui ont eu du mal à bénéficier d’Erasmus.