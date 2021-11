Brexit news : les réseaux de renseignement britanniques ne sont pas affectés par le départ de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Boris Johnson : les commémorations du 11 septembre montrent « l’échec du terrorisme »

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le Dr Adrian James, ancien détective de Scotland Yard et maintenant lecteur en études policières à l’Université John Moores de Liverpool, n’a pas vu le Brexit avoir un impact sur le travail de renseignement. Interrogé sur l’importance du partage du renseignement dans la prévention du terrorisme, en particulier à l’ère post-Brexit, il a répondu : « Je ne suis pas sûr que le retrait de l’UE soit aussi important que certains pourraient le penser. Il a ajouté : « Le Royaume-Uni a toujours contribué plus qu’il n’en a retiré et le retrait n’a eu qu’un impact limité sur les autres conduits – Interpol, accords bilatéraux, etc.

Cependant, le Dr James a reconnu que les menaces terroristes ont changé.

Il a déclaré : « La menace des acteurs isolés s’ajoute aux menaces préexistantes. Cela signifie que les ressources de la police et des services de sécurité sont encore plus dispersées. »

Le Dr Dan Lomas, maître de conférences en études de sécurité à l’Université Brunel, s’est également adressé exclusivement à Express.co.uk.

Il a déclaré: « La liaison et le partage d’informations étaient en débat lors des négociations sur le Brexit, mais la liaison entre les services de sécurité se fait sans l’UE et les systèmes politiques, contrairement à la police. »

Le Dr Lomas a également expliqué comment différents niveaux d’intelligence ont été affectés par le Brexit.

À ce sujet, il a déclaré: « Le Royaume-Uni peut apporter beaucoup, mais l’impact du Brexit n’a affecté que les niveaux de sécurité inférieurs, par exemple dans le crime organisé, mais le terrorisme et les événements plus importants ont toujours des intérêts plus larges. »

L’analyse intervient alors qu’un acteur non étatique violent solitaire a tenté de causer des dommages importants dans un taxi à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool.

La combinaison d’un engin explosif défaillant et de l’héroïsme du conducteur, David Perry, a empêché une issue plus catastrophique.

Le Dr Natalie James, chef de l’unité de lutte contre l’extrémisme à l’Université de Leeds, était d’accord avec le Dr James sur le fait que la réduction des ressources était un problème majeur dans la lutte contre le terrorisme.

Elle a déclaré : « Limitation des ressources en termes de dispositions de sécurité, surveiller ceux qui opèrent seuls est beaucoup plus complexe, prend du temps et franchement plus difficile que ceux qui opèrent en groupe. »

Parlant de la façon dont la technologie a ajouté au dilemme, elle a déclaré : « Les espaces en ligne ajoutent à la facilité avec laquelle les idéologies extrémistes, les manifestes et les guides terroristes peuvent être trouvés, et les écarts entre la législation nationale et la réglementation des entreprises de médias sociaux transnationales rendent très difficile la créer des lois autour du contenu en ligne.

Des questions ont été soulevées sur la façon dont le Royaume-Uni est mieux en mesure de se protéger à la lumière des événements récents.

L’éducation et l’intégration sont apparues comme les facteurs clés de la prévention du terrorisme au Royaume-Uni.

Cependant, avec des budgets de plus en plus serrés, le Dr Adrian James a exprimé les avantages de tendre la main, mais les inconvénients du soutien financier pour le faire.

Il a déclaré: «Nous avons besoin de PREVENT ou de quelque chose qui ressemblerait probablement à cela. Je crains que les compressions budgétaires aient eu un impact sur la portée des services de police dans les collectivités. Certainement, quelque chose qui doit être revu.

La stratégie PREVENT du gouvernement consiste à réduire la menace terroriste pour le Royaume-Uni en empêchant les gens de devenir des terroristes ou de soutenir le terrorisme.

En plus de la notion selon laquelle l’éducation est la meilleure méthode pour détecter, dissuader et perturber le terrorisme, le Dr Natalie James a également abordé la notion d’arrêt de la haine.

Elle a déclaré : « L’éducation est fondamentale pour les défis auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne l’extrémisme et le terrorisme, mais aussi plus largement autour de la division et de la haine.

Elle a ajouté : « L’éducation est un espace pour le développement des compétences de la pensée critique, de l’éducation aux médias, de la communication et du renforcement de la communauté – qui sont tous, je crois, les fondements des individus qui, lorsqu’ils rencontrent des idées problématiques – qu’elles soient liées à l’extrémisme en ligne, la haine dans leurs communautés, les gros titres qui divisent les médias ou autre chose – sont capables de faire une pause et de réfléchir de manière critique sur ce qu’ils voient et entendent, plutôt que d’accepter simplement ce qu’on leur dit.

La pandémie de Covid-19 a aggravé les problèmes auxquels les services de sécurité sont désormais confrontés, en particulier alors que l’augmentation du trafic en ligne est devenue la norme pendant le verrouillage.

Beaucoup suggèrent que les problèmes de santé mentale deviennent plus apparents pendant le verrouillage, et ont donc vu de nombreuses personnes se tourner vers des opinions plus extrémistes.

Parlant du problème que cela cause à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, le Dr Natalie James a déclaré : pendant la pandémie, ont un impact sur les soi-disant processus de radicalisation.

Elle a également déclaré: «Nous savons également que les radicalisateurs et les prétendus récits extrémistes se cachent en toute sécurité sur certaines plateformes en ligne et la recherche a démontré à quel point il est facile pour les gens de passer des plateformes grand public à des niches où ces récits peuvent être extrêmement problématiques et préoccupants. «

En conclusion, elle a déclaré: «Ces deux choses ensemble ont presque certainement fourni des espaces plus facilement accessibles où des récits extrêmes sont facilement disponibles pour ceux qui sont vulnérables à ce genre de rhétorique. «

Le Dr Adrian James a également déclaré : « Je pense qu’il y a maintenant suffisamment de preuves pour dire que le World Wide Web offre de nombreuses nouvelles opportunités. »

À la lumière du récent incident de Liverpool, le gouvernement a relevé le niveau de menace pour la sécurité de substantiel à grave, ce qui signifie qu’une attaque est « très probable ».

La Grande-Bretagne a vu diverses formes d’acteurs non étatiques violents se produire sur leurs terres, et la méthodologie en a changé au fil des décennies.

La Grande-Bretagne se targuant d’être une société multiculturelle, la notion d’éducation, d’intégration et de prudence est essentielle pour empêcher de nouveaux actes.

Maintenant que le Royaume-Uni est hors de l’Union européenne, certains ont appelé la Grande-Bretagne à rejoindre Europol afin de partager des renseignements.

Pourtant, à plus grande échelle, les services de sécurité britanniques aiment toujours partager des renseignements avec leurs alliés.