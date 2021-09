Brexit news: Les restes ciblent Last Night of the Proms avec des drapeaux de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

La célébration patriotique a eu lieu samedi soir au Royal Albert Hall de Londres. Le tube traditionnel Rule Britannia a été chanté par Stuart Skelton, une star australienne de l’opéra.

Cependant, des militants anti-Brexit ont ciblé l’événement, remettant des drapeaux de l’UE depuis les balcons et les agitant dans le hall.

Beaucoup portaient également des bérets bleus et or de l’UE, qui étaient populaires lors des manifestations anti-Brexit après le référendum de 2016.

Un groupe europhile, la ‘EU Flag Mafia’, a déclaré avoir distribué 10 000 drapeaux de l’UE à l’extérieur des Proms “en soutien aux musiciens britanniques Gigging en difficulté en raison d’un Brexit raté”.

Certains artistes ont également manifesté devant le Royal Albert Hall avant l’événement, affirmant que le Brexit leur avait rendu plus difficile la tournée de l’UE.

Les Proms ont déjà été la cible d’activistes anti-Brexit, Nigel Farage condamnant les drapeaux de l’UE en 2017 pour « avoir essayé de tout faire autour d’eux ».

Cependant, les porte-drapeaux de l’UE ont fait l’objet de critiques sévères sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur a tweeté : « Partez avec vos drapeaux et chapeaux de l’UE.

« Est-ce que ça te tuerait de faire la fête avec l’Union Jack le temps d’une nuit ? Soyez patriote, c’est la dernière nuit des Proms.

« Pourquoi les idiots portent-ils des chapeaux européens, agitent-ils des drapeaux européens, mais chantent-ils Rule Britannia ? Quels hypocrites.

Un quatrième a déclaré: «Les prix de l’idiot de la semaine sont décernés à tous ces restes avec des drapeaux et des chapeaux de l’UE lors de la dernière nuit des Proms.

« Cinq ans plus tard, je ne peux toujours pas accepter le résultat du référendum. »

Un autre a commenté : « Last Night of the Proms Multiple…… les drapeaux et bérets de l’UE sont à nouveau en vigueur mais c’est hilarant de les voir chanter toutes nos chansons patriotiques. Clueless ne commence même pas à le couvrir.

Un hommage a été rendu aux Proms aux victimes des attentats du 11 septembre, 20 ans après qu’ils aient eu lieu.

Le chef d’orchestre Sakari Oramo a déclaré que l’occasion avait montré le “pouvoir de guérison de la musique”.

Il a ajouté: «En raison de la pandémie mondiale de Covid, la création musicale en direct a été arrêtée dans le monde entier pendant de nombreux mois – et dans certains endroits, elle l’est toujours.

« La musique qui est au cœur de l’expression humaine s’est tue.

« Le lien entre le public et les interprètes était rompu. »

La Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’UE en juin 2016, avec 52% des voix contre 48%.

Le départ a finalement eu lieu en janvier 2020, suite à un certain nombre de retards causés par l’opposition au Parlement.