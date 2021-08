Brexit news : Les restes comparent la prise de contrôle meurtrière de l’Afghanistan au Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La capitale du pays, Kaboul, a sombré dans le chaos ce soir alors que les combattants talibans ont pris une grande partie de la ville sans tirer de colère. Cela survient quelques semaines seulement après que les forces de sécurité étrangères – notamment les troupes américaines et britanniques – aient cessé de soutenir le régime afghan après deux décennies de soutien.

De nombreux commentateurs ont critiqué les gouvernements britannique et américain pour s’être lavé les mains du pays et avoir déserté les ressortissants afghans qui tentaient de rétablir la stabilité.

Mais seuls les europhiles sans vergogne se sont penchés assez bas pour le comparer au Brexit.

One Remainer a répondu à un tweet de l’animateur de GB News Alastair Stewart sur la descente rapide du pays dans le chaos.

M. Stewart a publié une citation de l’ancien soldat et député conservateur Tom Tugendhat qui a déclaré : « (La situation en Afghanistan est) le plus grand échec de la politique étrangère depuis Suez : c’est une déroute.

Leur commentaire a été rapidement repris par d’autres, qui ont à juste titre critiqué la déclaration ridicule.

Une personne a écrit : « Imaginez en quelque sorte comparer cela au Brexit. Quand les Remoaners s’arrêteront-ils ? »

Un autre a plaisanté : « Les huards (pro-UE) introduisent le Brexit dans chaque débat. »

Le président du régime soutenu par l’Occident, Ashraf Ghani, a fui Kaboul la nuit dernière, cédant ainsi le pouvoir au groupe islamiste radical.

Des soldats talibans ont ensuite été photographiés dans le palais présidentiel et ont déclaré qu’ils déclareraient bientôt le pays l’émirat islamique d’Afghanistan.

Malgré la présence de forces étrangères en Afghanistan peu après les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement du pays s’est effondré sans aide en quelques semaines.

Cela a causé beaucoup de colère et d’embarras en Occident – ​​après avoir dépensé des milliards de livres et donné la vie à d’innombrables militaires dans le but de ramener la paix dans la nation déchirée par la guerre.

Pas plus tard que le mois dernier, le président américain Joe Biden a promis qu’il n’y avait aucun moyen que les talibans envahissent le pays.

Mais cela semble avoir été exactement ce qui s’est passé – laissant le pays à la merci des talibans qui pourraient le transformer à nouveau en un État paria.