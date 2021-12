Brexit news: les restes critiqués après l’avertissement de Boris | Politique | Nouvelles

L’expert en sondages, le professeur John Curtis, a déclaré dimanche à Express.co.uk que le Premier ministre ne conserverait le soutien des électeurs de Leave que s’il pouvait les convaincre que le Brexit fonctionnait. Il a déclaré : « Le Brexit fonctionne aussi longtemps que les gens le pensent.

« Il est probablement vrai qu’une partie du soutien au Brexit a été rasée.

« Les gens pourraient être plus susceptibles de dire que le Brexit était négatif. »

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​répondu rapidement à l’idée que le soutien au Brexit en Grande-Bretagne est en baisse, insistant sur le fait qu’il « se porte plutôt bien ».

« NotInEU2 » a écrit : « Pour un aperçu de la façon dont le Brexit va se dérouler, ne cherchez pas plus loin que le rapport OCDE 2021 basé à Paris.

« La croissance devrait surpasser les économies de l’Allemagne, de la France, de la zone euro et de l’ensemble du G7, selon l’OCDE. »

« A posteriori » a ajouté: « Le Brexit se porte plutôt bien étant donné que l’ensemble de l’UE et 48% de la population britannique essaient de le faire échouer. »

‘robjmckinney’ a également noté que la Grande-Bretagne s’en sort mieux hors de l’UE qu’elle ne l’aurait fait si elle y était toujours.

Ils ont écrit : « Regardez simplement l’UE et sa mauvaise situation économique, si la Grande-Bretagne était restée dans l’UE, elle nous aurait laissé tomber.

« Oui, nous sommes mieux à l’extérieur et il n’y a aucune preuve que rester à l’intérieur serait mieux pour nous. Les médias soutiennent toujours l’UE et détestent Boris, le mettant simplement en pièces à chaque instant. Maintenant, sa popularité revient après avoir fait face à la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Répondant à l’idée que près de la moitié du pays essaie de faire échouer le Brexit, « Jonjo » a déclaré que le résultat des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup suggérait le contraire.

Ils ont écrit : « 48 % de la population britannique essaie de faire échouer le Brexit ? Il est donc curieux que le parti « Rejoignez l’UE » ait obtenu si peu de voix qu’il a perdu son dépôt lors de l’élection partielle de Bexley. »

Le parti libéral-démocrate pro-Remain a également perdu son dépôt, bien que certains commentateurs aient suggéré que des facteurs autres que le Brexit pourraient avoir joué là-bas.

Patrick O’Flynn du SDP a noté que les travaillistes avaient obtenu un meilleur résultat que les années précédentes, en partie parce que les libéraux-démocrates avaient conclu un accord pour « à peine faire campagne » dans la circonscription.

D’autres lecteurs d’Express.co.uk ont ​​suggéré que M. Johnson devrait avoir plus peur du point de vue du public sur d’autres aspects de son mandat que sur le Brexit.

‘Decaston’ a écrit: « Ce qui le fera, ce sont les projets de vanité comme les pompes à chaleur et les ponts d’Ecosse. »

« Pawprint » a ajouté : « Le Brexit se porte bien. Boris, cependant, perd son emprise.

«Il doit régler le protocole d’Irlande du Nord en le supprimant et reprendre le contrôle de la crise des migrants de la Manche.

« Il doit faire mieux, et le faire bientôt. »