Brexit news: Les restes GLOAT alors que l’industrie de la pêche pourrait perdre 300 millions de livres sterling | Politique | Nouvelles

Un rapport publié par Gary Taylor, ancien négociateur de la pêche au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), a estimé que l’industrie de la pêche britannique pourrait perdre 64 millions de livres sterling chaque année d’ici 2026. Les résultats publiés plus tôt ce mois-ci sont intervenus après que le Royaume-Uni a quitté l’UE. politique commune de la pêche et a repris le contrôle de ses eaux.

Defra a depuis souligné qu’il ne reconnaissait pas les chiffres du rapport et a déclaré que les flottes de pêche britanniques devraient réaliser un gain de 27 millions de livres sterling.

Les autres ont depuis ignoré le gouvernement et profité de l’occasion pour se réjouir sur les réseaux sociaux.

Dans un article sur Twitter, le militant et avocat de haut niveau Peter Stefanovic, a écrit : « L’industrie de la pêche ‘est en passe de perdre 300 millions de livres sterling après le Brexit’, les réclamations de l’organisme commercial des pêcheurs.

« Bienvenue dans « l’âge d’or » de Boris Johnson.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE après la fin de la période de transition du Brexit en décembre 2020.

Le Royaume-Uni a accepté de réduire les quotas de pêche de l’UE de 25 pour cent au cours des cinq prochaines années.

Des quotas de pêche pour 105 stocks ont ensuite été convenus entre les deux parties et les chiffres du gouvernement suggèrent que les flottes britanniques ont connu une augmentation moyenne moyenne de neuf points de pourcentage pour chaque espèce.

Defra a également souligné que 100 millions de livres sterling de financement supplémentaire avaient déjà été accordés pour aider les pêcheurs britanniques.

Un porte-parole du Defra a déclaré : « Maintenant que nous avons quitté l’UE, nous avons repris le contrôle de nos eaux.

«Nous avons de plus grandes parts de quota de pêche, et la valeur totale des opportunités de pêche entre le Royaume-Uni et l’UE pour le Royaume-Uni en 2021 est d’environ 333 millions de livres sterling, soit une augmentation de 27 millions de livres sterling par rapport à l’année dernière.

« Nous avons convenu d’un mécanisme d’échange de quotas et avons récemment annoncé le premier investissement de notre fonds britannique de 100 millions de livres sterling pour les fruits de mer pour stimuler la science et l’innovation dans l’industrie. »