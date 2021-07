Brexit news : les restes se moquent de la victoire de Nissan – “Pleurer dans leurs avocats écrasés !” | Politique | Nouvelles

in

Le géant automobile japonais construira la première gigantesque usine de batteries de voitures électriques de Grande-Bretagne avec le soutien financier du gouvernement, ce qui donnera un énorme coup de pouce à l’industrie automobile. Le projet intervient malgré les avertissements précédents de Nissan concernant le Brexit et a suscité une vive réaction des lecteurs d’Express.co.uk.

Commentant ce site Web, un lecteur a déclaré: “LOL.. C’est le pire cauchemar d’un Remainer.”

Un autre a commenté : “Lisez-le et pleurez Remainers. Vous aviez tort, oh tellement tort ! LOL !”

Un troisième a écrit : “Une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, une bonne nouvelle pour les habitants de Sunderland, une bonne nouvelle pour le Brexit, une mauvaise nouvelle pour les brigades anti-britanniques plus moqueuses !”

Un autre a ajouté: “Mais, mais, mais la BBC a déclaré que NISSAN quitterait le Royaume-Uni …? Project Fear a déclaré que NISSAN déménagerait dans l’UE … Les restes se sont moqués des gens de Sunderland pour avoir voté QUITTER …”

Un cinquième a déclaré: “Je pensais que Remainers avait déclaré que ces constructeurs automobiles quitteraient le Royaume-Uni si nous votions pour le quitter. Encore un de leurs mensonges.”

L’un d’eux a demandé : « Est-ce le même constructeur automobile qui allait partir si nous quittions l’UE ?

Un autre lecteur a écrit: “Les Brexit Doomdayers doivent pleurer dans leur purée d’avocats sur du pain grillé ce matin.”

Un autre a commenté: “Un autre coup de pied dans les dents pour les malheureux qui se lamentent….”

LIRE LA SUITE: Nissan va lancer une nouvelle gigafactory au Royaume-Uni pour donner un coup de pouce au Brexit Grande-Bretagne

“L’annonce de Nissan aujourd’hui est un vote de confiance majeur envers le Royaume-Uni et nos travailleurs hautement qualifiés dans le Nord-Est.

“C’est un moment charnière dans notre révolution du véhicule électrique qui assure son avenir pour les décennies à venir.”

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré : « Ce fantastique investissement de Nissan et d’Envision AESC représente un engagement solennel envers les habitants de Sunderland, en créant de nouveaux emplois hautement qualifiés et en dynamisant nos plans pour niveler le Nord-Est.

“C’est un grand pas en avant dans notre ambition de placer le Royaume-Uni en tête de la course mondiale des véhicules électriques, et une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que le Royaume-Uni reste l’un des sites les plus compétitifs au monde pour la fabrication automobile.

“Je suis extrêmement fier que Nissan n’ait pas seulement réaffirmé sa confiance en la Grande-Bretagne, mais qu’il double son engagement de longue date envers notre pays.

“Les voitures fabriquées dans cette usine, utilisant des batteries fabriquées juste en bas de la route dans la première giga-usine à grande échelle du Royaume-Uni, auront un rôle énorme à jouer alors que nous nous éloignons des voitures à essence et diesel et que nous lançons une base de fabrication de véhicules électriques nationaux. .”