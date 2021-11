Brexit news: Les restes s’effondrent au milieu de la ligne de l’article 16 – | Politique | Nouvelles

Lord David Frost a menacé d’utiliser l’article 16 pour suspendre le protocole d’Irlande du Nord, affirmant que les propositions de l’UE visant à atténuer les problèmes commerciaux ne vont pas assez loin. L’UE a mis en garde contre de « graves conséquences » si cela se produisait, certains spéculant que le bloc suspendrait d’autres accords commerciaux post-Brexit

Vendredi, Lord Frost a réitéré ses menaces de déclencher l’article 16, affirmant qu’il était « très sur la table ».

Il a déclaré : « Nous espérons faire des progrès, mais honnêtement, l’écart entre nous est encore assez important, mais voyons où nous pouvons en arriver.

« Nous n’allons pas déclencher l’article 16 aujourd’hui, mais l’article 16 est sur la table depuis juillet.

« Le temps presse pour ces pourparlers si nous voulons progresser. »

En réponse, le commissaire européen Maroš Šefčovič a mis en garde contre de « graves conséquences » si le Royaume-Uni suspendait l’accord sur le Brexit.

Il a déclaré : « J’ai trouvé cela décevant et, une fois encore, j’exhorte le gouvernement britannique à s’engager sincèrement avec nous.

« De ce point de vue, je considère la semaine prochaine comme une semaine importante. Nous devons concentrer tous nos efforts sur la recherche d’une solution dans les plus brefs délais.

« Notre objectif devrait être d’établir la stabilité et la prévisibilité pour l’Irlande du Nord.

« On entend beaucoup parler de l’article 16 en ce moment, mais il ne fait aucun doute que déclencher l’article 16 pour demander la négociation du protocole aurait de graves conséquences.

« Sérieux pour l’Irlande du Nord, car cela conduirait à l’instabilité et à l’imprévisibilité, et grave également pour les relations UE-Royaume-Uni en général, car cela signifierait un rejet des efforts de l’UE pour trouver une solution consensuelle à la mise en œuvre du protocole. »

LIRE LA SUITE: Les restes s’effondrent alors que Starmer dit à Marr qu’il « fera fonctionner le Brexit »

Après que John Rentoul de l’Independent ait suggéré « un Brexit sans accord est de retour sur la table » sur la ligne, les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour attaquer le Premier ministre.

Jonquil (@JonquilLucy) a déclaré: « Où est l’accord fantastique que David Frost a signé et chanté il y a quelques minutes à peine? »

Ed Shields a ajouté : « Mais, mais, mais… Le Brexit est « terminé » ? Prêt à cuire? »

Callum McCulloch a également pesé : « Si le Brexit concernait des bureaucrates non élus dictant au Royaume-Uni, pourquoi les gens acceptent-ils que la fraude David Frost ait autant de pouvoir ? Qui a voté pour lui ?

A NE PAS MANQUER

De plus en plus d’utilisateurs ont déploré la dernière dispute entre le Royaume-Uni et l’UE, l’un d’eux portant la responsabilité du problème aux pieds de M. Johnson.

Grumps (@grumpzie) a sonné : « Boris n’était pas autorisé à partir sans accord.

«C’est sa façon d’obtenir son no deal. Il l’a toujours voulu.

« Rappelez-vous quand cela se produit et que les choses tournent en rond, c’est lui qui l’a conçu, pas l’UE.

« Il est aussi inepte que corrompu. »

L’article 16 du protocole d’Irlande du Nord autorise à la fois l’UE et le Royaume-Uni à prendre des « mesures de sauvegarde » unilatérales qui suspendraient certaines parties de l’accord s’il entraînait de « graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales ».

Sir John Major a averti que la suspension du protocole serait dangereuse et « colossalement stupide ».

L’ancien Premier ministre a déclaré à BBC Radio 4’s Today : « Je pense qu’il serait colossalement stupide de faire cela.

« Utiliser l’article 16 pour suspendre des parties du Protocole serait absurde.

« Ce protocole est dénoncé semaine après semaine par Lord Frost et le Premier ministre.

« Qui a négocié le misérable Protocole ? Lord Frost et le Premier ministre. Ils l’ont négocié, ils l’ont signé, ils veulent maintenant le casser.