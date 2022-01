Brexit news : les salaires augmentent alors que le Royaume-Uni « ne dépend plus de la main-d’œuvre bon marché » de l’étranger | Politique | Des nouvelles

Gillian Keegan met fin au balayage de Susanna Reid sur le Brexit

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’Union européenne le 1er janvier de l’année dernière. Bien que des problèmes de démarrage existent depuis l’accord, un Brexiteer pense que la hausse des salaires est un élément positif clé. Robert Kimbell, président de Time Party, a tweeté : « Les salaires augmentent dans de nombreux secteurs au Royaume-Uni parce que les entreprises opérant ici ne peuvent plus profiter d’une offre illimitée de main-d’œuvre bon marché de l’Union européenne.

« Les salaires des commerçants ont quelque peu augmenté maintenant et les salaires du personnel de certains supermarchés sont en hausse.

« Avantages du #Brexit. »

Au Royaume-Uni, le salaire minimum a augmenté d’un tiers depuis 2015, s’établissant actuellement à 8,91 £ de l’heure.

En avril, cependant, il bondira encore de 6,6 % à 9,50 £, ou 11,30 € – bien au-dessus du niveau de la France.

Chancelier Rishi Sunak (Image: .)

En comparaison, le salaire minimum en France est de 10,57 €.

Les commentaires de M. Kimbell interviennent après que des supermarchés tels que Sainsbury’s ont annoncé leur intention d’accorder une augmentation de salaire à 150 000 travailleurs – avec un taux horaire minimum de 10 £.

Sainsbury’s a déclaré que tous ses travailleurs bénéficieraient d’une augmentation du taux de salaire horaire de base de 9,50 £ à au moins 10 £ dans tout le pays.

Ce taux passera de 10,10 £ à 11,05 £ pour les travailleurs du centre de Londres et de 9,75 £ à 10,50 £ dans la périphérie de Londres.

Sainsbury’s offrira à son personnel une augmentation de salaire (Image: .)

Le directeur général de Sainsbury, Simon Roberts, a déclaré : « Pour lancer la nouvelle année, je suis ravi que l’une des premières choses que nous fassions soit d’investir dans nos collègues et de porter notre taux horaire de base à 10 £.

« Nous réalisons cet investissement important pour montrer à nos collègues à quel point nous apprécions le travail brillant qu’ils font pour nos clients chaque jour.

« Nous avons également écouté nos collègues et améliorons notre programme de remises pour les collègues pour les aider à planifier leurs dépenses d’épicerie et à mieux gérer leurs budgets d’achat, ce qui pourrait faire économiser à nos collègues des centaines d’euros par an. »

Cependant, les entreprises ont averti qu’une augmentation du salaire minimum national aurait un effet d’entraînement sur les prix.

Salaire minimum et salaire vital au Royaume-Uni (Image: Express)

Kate Nicholls, directrice générale de l’organisme commercial UKHospitality, a déclaré que l’augmentation « entraînerait sans aucun doute une hausse des prix », les petites entreprises étant les plus lourdes à supporter.

Elle a déclaré : « Nous ne serons pas en mesure d’absorber toutes ces pressions supplémentaires sur les coûts auxquelles nous sommes confrontés et ce ne sera qu’une d’entre elles.

« Nous sommes plus qu’heureux de payer pour nous assurer que nos équipes obtiennent un salaire équitable et une bonne récompense, mais la bulle de pression inflationniste est si grande qu’elle entraînera sans aucun doute des prix plus élevés. »

Le chancelier fait face à un contrecoup en raison d’une hausse de l’assurance nationale.

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

M. Sunak a publié l’annonce cette semaine.

Il a déclaré : « Il est toujours facile d’esquiver les décisions difficiles, mais je ne pense pas que ce soit la chose responsable à faire.

«Je pense que les priorités des gens sont que nous investissions dans le NHS, que nous investissions dans les soins sociaux. Nous devons nous assurer que ces investissements sont financés de manière durable.

Le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a appelé à la suppression de la hausse de l’assurance nationale afin de soulager la pression sur les ménages aux prises avec la flambée du coût de la vie.

Jacob Rees-Mogg (Image : .)

M. Sunak a déclaré aux radiodiffuseurs: « J’ai un énorme respect pour tous mes collègues et si vous prenez du recul et regardez en arrière pourquoi nous sommes dans cette situation, c’est parce que nous sommes confrontés à un niveau sans précédent d’arriérés dans le NHS et nous en tant que a Le gouvernement ne pense pas que ce soit acceptable, nous ne voulons pas que les familles attendent des années et des années pour obtenir le traitement dont elles ont besoin.

« Il est toujours facile d’esquiver les décisions difficiles, mais je ne pense pas que ce soit la chose responsable à faire. »

Christine Jardine, porte-parole du Trésor des libéraux démocrates, a déclaré: « Boris Johnson doit abandonner cette taxe furtive injuste qui frappera les familles qui en ressentent déjà le pincement.

« Les gens s’inquiètent de la hausse du coût de la vie et du paiement de leurs factures cet hiver.

« Maintenant, ils font face à des années d’augmentation d’impôts sous un gouvernement conservateur qui les tient pour acquis. »