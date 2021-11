Brexit news: les scientifiques britanniques soutiennent le plan de FERMETURE du financement de l’UE de 7 milliards de livres sterling et «se débrouillent seuls» | Sciences | Nouvelles

Horizon Europe est le principal projet de recherche et d’innovation de l’UE qui rassemble environ 80 milliards de livres sterling pour des projets scientifiques et une collaboration mondiale. Le Royaume-Uni allait contribuer 2,1 milliards de livres sterling par an au programme afin que les scientifiques et les chercheurs britanniques puissent avoir accès à un éventail de projets scientifiques européens et à des fonds.

Mais la Grande-Bretagne s’est vu refuser l’accès à Horizon Europe alors que les querelles sur le protocole d’Irlande du Nord persistent, le Royaume-Uni étant apparemment prêt à déclencher l’article 16 s’il n’y a pas de progrès significatifs,

Le chancelier Rishi Sunak a déjà confirmé que près de 7 milliards de livres sterling alloués à l’adhésion du Royaume-Uni à Horizon Europe pourraient être dépensés pour la recherche nationale dans le cadre d’un engagement de quatre ans.

Les experts politiques ont déclaré que cela représente désormais un « choix difficile » pour la communauté scientifique britannique.

Alors que de nombreuses voix au sein de la communauté scientifique ont soutenu qu’il était important de continuer à faire partie du projet Horizon Europe de l’UE pour stimuler l’innovation britannique, l’annonce de M. Sunak pourrait faire tourner les têtes, selon le professeur Graeme Reid, président de la science et de la politique de recherche à l’UCL.

Il a déclaré: « Un énorme élément d’incertitude a été supprimé par le budget – jusqu’à présent, il y avait une hache de 2 milliards de livres sterling par an suspendue au-dessus de la tête de la recherche britannique. »

Le professeur Reid a également déclaré que, jusqu’à présent, il avait semblé que la meilleure option était d’opter pour « la formalité d’Horizon Europe » et les fonds qu’il délivrait plutôt qu’une « grande inconnue ».

Mais cela a apparemment changé.

Le professeur Reid a ajouté : « Maintenant, nous avons un choix différent à faire entre dépenser de l’argent via Bruxelles ou le système britannique – le choix a complètement changé.

« Combien de temps pouvons-nous garder 6 à 7 milliards de livres sterling dans notre poche arrière avant que le Trésor ne dise: » Dépensez-le maintenant ou perdez-le? « »

« Si nous nous disputons toujours à propos de l’Irlande du Nord ou de la pêche dans un an, ils peuvent simplement prendre l’argent de cette année-là [£1.3 billion in 2021-22] en arrière, mais si nous devions opter pour des programmes britanniques, cela pourrait être dépensé tout de suite.

James Wilsdon, professeur de politique de recherche à l’Université de Sheffield, avait un point de vue similaire à celui du professeur Reid.

Selon le professeur Wilsdon, Horizon Europe semble de moins en moins attrayant « plus nous sommes dans ces limbes politiques ».

Il a déclaré : « On dit aux chercheurs de continuer à demander des subventions comme d’habitude, mais la réalité est que les collègues de recherche en France et en Allemagne remarquent ces circonstances difficiles et supposent que nous ne sommes pas un partenaire aussi fiable à avoir.

« Alors que nous récupérons moins d’argent d’Horizon Europe, les arguments pro-Brexit selon lesquels nous devrions faire cavalier seul dans la recherche deviennent plus convaincants et plus précis car vous ne récupérez pas l’argent que vous investissez. »

Les commentaires interviennent également alors qu’un document divulgué révélait que la Grande-Bretagne envisageait sérieusement de se retirer d’Horizon Europe, de Copernicus et d’Euratom.

Le Royaume-Uni prévoyait d’injecter environ 15 milliards de livres sterling dans ces programmes de recherche, de développement, de satellites et nucléaires, mais pourrait maintenant changer d’avis.

Mais le document divulgué aurait montré que les ministres pensaient que le retard de l’accès de la Grande-Bretagne à Horizon Europe était une tactique délibérée de Bruxelles pour avoir une influence sur le Royaume-Uni dans les pourparlers sur le Brexit.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, et le secrétaire aux Affaires, Kawsi Kwarteng, travaillent actuellement sur un « Fonds de découverte » comme nouvelle alternative aux projets scientifiques auxquels la Grande-Bretagne a été interdite de se joindre.

Cela implique des plans pour une date cible de début 2022 pour les régimes nationaux qui seraient financés par l’argent qui aurait autrement été impliqué dans les programmes de l’UE.