Brexit news : les services municipaux sont au bord d’un énorme coup de pouce alors que le Royaume-Uni vise NEUF pays | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni a achevé son retrait complet de l’Union européenne à la fin de l’année dernière, mettant fin à 47 ans d’adhésion à la suite de l’accord d’un accord commercial de dernière minute après des mois de pourparlers tendus et souvent amers. Mais les services financiers ont été largement contournés dans les négociations entre les deux parties, les querelles s’intensifiant au sujet de l’accès de la City de Londres aux marchés lucratifs de l’UE après le Brexit. Cela a fait craindre que de nombreuses institutions financières mondiales ayant une présence significative dans le Square Mile ne soient obligées de déplacer leurs bases ailleurs sur le continent.

Mais dans un élan majeur, le ministre de la Ville, John Glen, qui est également secrétaire au Trésor, a déclaré que le Royaume-Uni poursuivra un “dialogue plus approfondi” sur les services financiers avec un certain nombre de partenaires commerciaux, dont les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Suisse, Singapour et Chine.

Il a insisté sur le fait que cette décision aiderait finalement le Square Mile à “prospérer en dehors de l’UE”.

M. Glen a déclaré lors de la conférence City Week à Londres : « Lorsqu’il s’agit de développer une industrie plus ouverte, nous avons travaillé dur pour rechercher de nouveaux accords internationaux de services financiers.

«Nous avons déjà signé un certain nombre et nous poursuivons les dialogues sur les services financiers avec d’autres pays, notamment les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon, la Suisse, Singapour, la Chine, l’Inde et le Brésil.»

Il a ajouté: “Il s’agit souvent d’un dialogue plus approfondi, il s’agit en fait d’accords de reconnaissance mutuelle et en effet, comme nous l’avons fait avec la Suisse, nous poursuivons un accord extrêmement ambitieux.”

À la suite du Brexit, le bloc commercial de l’UE n’a accordé à la City de Londres un accès amélioré que dans une petite poignée de décisions d’équivalence.

La reconnaissance mutuelle, où les pays conviennent que les règles de chacun sont à la hauteur des niveaux requis, s’est avérée une pierre d’achoppement majeure dans les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE au cours des derniers mois.

Plus tôt cette année, la Grande-Bretagne et la Suisse ont entamé des pourparlers sur un accord de reconnaissance mutuelle visant à réduire les obstacles à l’accès à leurs marchés respectifs.

Le groupe de pression a déclaré que les services représentaient les quatre cinquièmes de l’économie britannique, l’accord entre le Royaume-Uni et l’Australie « établissant une nouvelle norme mondiale pour le commerce des services et apportant de réelles améliorations au cadre du commerce des services financiers et professionnels connexes entre les deux pays, essentiel pour atteindre les objectifs communs d’une reprise post-pandémique et durable”.

TheCityUK a ajouté que le nouvel accord “aidera à tirer parti des 5,4 milliards de livres sterling d’exportations de services britanniques vers l’Australie, représentant 55,8% du total des exportations britanniques vers le pays, ce qui constituera un moteur essentiel de nouveaux emplois durables à haute valeur ajoutée dans les deux pays. “.

Mais M. Glen a appelé à la prudence et a mis en garde : « Nous avons une annexe de coopération réglementaire dans l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Australie.

“Cela nécessite plus de travail pour que nous puissions réellement atteindre la destination que nous voulons finalement atteindre.

“Cela implique beaucoup plus de dialogue que ce qui peut être réalisé dans un simple moment de poignée de main.”

La Grande-Bretagne devrait également ouvrir des pourparlers avec le Brésil plus tard cette année et a fait des services financiers un élément clé de son projet d’accord commercial avec l’Inde.