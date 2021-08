Brexit news: Les travaillistes ont honte de s’accrocher à l’UE et d’éviter le potentiel du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Le parti refuse de « croire au potentiel de la Grande-Bretagne » pour se lancer en tant que nation commerçante indépendante et évite les nouvelles opportunités de vote pour partir qui se sont ouvertes dans le monde. M. Hands s’est exprimé après qu’Emily Thornberry se soit demandé s’il était “sensé” de consacrer “toute cette énergie” à la conclusion d’accords internationaux. Cinq ans après que le peuple britannique a ordonné au gouvernement de quitter l’UE, le secrétaire au Commerce international fantôme a déclaré que le bloc resterait la plus grande priorité commerciale du Labour au sein du gouvernement.

M. Hands a déclaré que malgré l’affirmation de Sir Keir Starmer selon laquelle les travaillistes ont accepté le Brexit et sont passés à autre chose, sa “meilleure équipe continue de se concentrer sur les anciennes divisions”.

Il a ajouté: «Cela dépasse l’entendement que le chef du commerce du Labour dit que nous ne devrions pas gaspiller de l’énergie dans des accords commerciaux avec le reste du monde et nous concentrer plutôt sur l’UE – avec qui nous avons déjà un accord commercial.

“Cela montre que même maintenant, les travaillistes de Starmer refusent de croire au potentiel de la Grande-Bretagne de forger de nouveaux échanges et de nouveaux emplois avec nos alliés à travers le monde et continuent à se concentrer uniquement sur le commerce avec l’UE.”

Le gouvernement a conclu un accord commercial avec l’UE la veille de Noël l’année dernière.

Mais Mme Thornberry, l’un des restes les plus ardents des travaillistes, a déclaré que sa “plus grande priorité” était de “réparer le grand accord commercial avec l’Union européenne”.

“Je pense qu’en termes de priorités sur les accords commerciaux, je commencerais par essayer de réparer l’accord commercial que nous avons déjà avec l’Union européenne”, a-t-elle ajouté.

“Je pense vraiment que notre priorité devrait être cela, plutôt que de passer du temps à essayer de conclure des accords commerciaux plus petits qui font très peu de différence.”

Mme Thornberry a déclaré lors d’un événement à l’Institute for Government que l’accent serait mis sur l’UE plutôt que sur d’autres accords, tels que l’entrée dans le bloc de libre-échange du Pacifique de 9 000 milliards de livres sterling.

L’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) est composé de 11 pays, dont l’Australie, le Canada et le Japon.

Mme Thornberry a déclaré : « Est-il judicieux de consacrer toute cette énergie, par exemple, à l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, et si peu d’énergie, en comparaison, à réparer les failles de notre accord avec l’Europe ? »

Le ministère du Commerce international (DIT) a été créé dans les semaines qui ont suivi le vote de 2016 pour laisser conclure des accords à travers le monde une fois que la Grande-Bretagne serait libre de l’UE.

Mais il n’est pas responsable des négociations avec Bruxelles.

Le ministre des Exportations, Graham Stuart, a souligné que « cela signifierait certainement qu’il n’y aurait pas beaucoup d’activité au DIT » si Mme Thornberry dirigeait le ministère.

Le 1er janvier, alors que la Grande-Bretagne rejetait les règles de l’UE, 68 accords de « renouvellement » avec des pays avec lesquels la Grande-Bretagne a négocié dans le cadre de son adhésion au bloc, sont entrés en vigueur avec le nouvel accord conclu avec Bruxelles. Ils valent au total 744 milliards de livres sterling.

Liz Truss a conclu un accord de principe avec l’Australie qui devrait augmenter le commerce de 30% d’ici 2030.

Le secrétaire au Commerce international a également entamé des négociations pour rejoindre le CPTPP.

Les exportations britanniques vers ses pays devraient augmenter de 37 milliards de livres sterling d’ici 2030 et l’accord augmenterait ce chiffre d’au moins 3,3 milliards de livres sterling, bien que ce chiffre devrait être beaucoup plus élevé car les entreprises tirent pleinement parti des changements dans les économies à croissance rapide.

Un porte-parole de Mme Thornberry a déclaré: «Selon les propres prévisions de Liz Truss, l’adhésion au CPTPP entraînera une augmentation totale de 3,3 milliards de livres sterling des échanges commerciaux pour le Royaume-Uni, ce qui équivaut à un tiers de nos échanges annuels avec le Luxembourg.

“Donc, si nous voulons stimuler la croissance et l’emploi au Royaume-Uni, nous devrions absolument chercher à signer autant de nouveaux accords commerciaux que possible dans le monde, mais des calculs simples indiquent que notre première priorité devrait être de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises britanniques qui font la moitié de leur commerce avec l’Europe.

Cela intervient alors que le Royaume-Uni a conclu un nouveau partenariat avec les pays d’Asie du Sud-Est.

La Grande-Bretagne deviendra un « partenaire de dialogue » de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), ce qui signifie qu’elle a un accès de haut niveau aux sommets du bloc.

Le gouvernement espère accroître la coopération pratique sur des questions telles que le changement climatique et la stabilité régionale.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que la relation plus étroite avec le bloc de 10 membres était un “moment historique” pour le Royaume-Uni.

M. Raab a déclaré : « Je suis ravi que le Royaume-Uni soit, aujourd’hui, officiellement devenu un partenaire de dialogue du bloc de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est – le premier nouveau pays en 25 ans.

« C’est un moment marquant dans l’inclinaison du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique.

«Nos liens plus étroits avec l’Asean contribueront à créer des emplois verts, à renforcer notre coopération en matière de sécurité, à promouvoir les partenariats technologiques et scientifiques et à protéger les piliers clés du droit international comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.»