Brexit news : les travaillistes préviennent que les victoires des accords commerciaux pourraient se retourner contre le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le ministère du Commerce international (DIT) dirigé par Anne-Marie Trevelyan, et anciennement Liz Truss, a réussi à conclure des accords commerciaux avec 70 pays, ainsi que les 27 États membres de l’UE, pour une valeur estimée à 760 milliards de livres sterling. Cependant, la députée travailliste Meg Hillier a appelé à la prudence et a averti que le département « doit se garder d’être trop étiré ».

La présidente du Comité des comptes publics a ajouté : « Il doit s’assurer qu’il met suffisamment d’efforts pour que le Royaume-Uni puisse tirer de réels avantages de ces accords. »

L’intervention pessimiste est intervenue alors qu’un rapport publié aujourd’hui révélait que 64% du commerce total du Royaume-Uni se faisait avec des pays désormais couverts par des accords de libre-échange.

Le rapport a expliqué en détail comment, avant la fin de la période de transition du Brexit en décembre dernier, 33 des 39 accords commerciaux existants de l’UE avaient été migrés – et trois autres ont été conclus en 2021.

Des accords commerciaux ont également été signés en principe avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et le Royaume-Uni a entamé des négociations commerciales pour adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Cette semaine, le Royaume-Uni a franchi une nouvelle étape vers la conclusion d’un accord de libre-échange plus large avec les États-Unis.

Mme Trevelyan a rencontré mardi à Washington la représentante américaine au Commerce Katherine Tai et la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo.

Le secrétaire au Commerce international doit également s’entretenir avec des chefs d’entreprise à New York plus tard mercredi.

En réponse au rapport publié aujourd’hui, le DIT a souligné que les entreprises seraient en mesure de « tirer pleinement parti des opportunités offertes par notre stratégie commerciale indépendante ».

Le ministère a ajouté que 2022 promettait d’être une « année cinq étoiles pour le commerce britannique », les pourparlers se poursuivant avec l’Inde, le Mexique, le Canada et d’autres.

Un porte-parole a déclaré: « Nous avons déjà conclu pour plus de 760 milliards de livres sterling d’accords commerciaux avec 70 pays plus l’UE et notre stratégie commerciale garantira que le Royaume-Uni continue d’attirer de précieux investissements financiers qui stimulent nos exportations de classe mondiale et apportent la prospérité à chaque partie du Royaume-Uni.

« Grâce à notre nouvelle stratégie d’exportation, nous aiderons les entreprises à tirer pleinement parti des opportunités offertes par notre stratégie commerciale indépendante, en stimulant les entreprises à travers le Royaume-Uni et en aidant à mettre le pays à niveau.

« 2022 sera une année cinq étoiles pour le commerce britannique alors que nous lançons de nouvelles négociations avec l’Inde, le Mexique, le Canada et le Golfe, ainsi que l’obtention de l’adhésion au CPTPP.

« Nous sommes également impatients de voir entrer en vigueur les accords ambitieux que nous avons conclus avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. »