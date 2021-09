Brexit news: les visas dévoilés alors que Priti Patel annonce son dernier plan d’immigration basé sur des points | Politique | Nouvelles

Des règles simplifiées pour les talents internationaux ont été dévoilées aujourd’hui par le ministre de l’Intérieur en tant que dernier ajout au système d’immigration basé sur des points du gouvernement. Un nouveau parcours accéléré pour les sportifs internationaux sera introduit à partir du mois prochain afin de garantir que les athlètes professionnels puissent travailler au Royaume-Uni.

Le visa contribuera à garantir que les événements sportifs tels que la Premier League de football continuent d’être des succès d’exportation britanniques.

Les règles pour savoir qui peut demander le Global Talent Visa du gouvernement ont également été élargies afin d’attirer les plus doués du monde en Grande-Bretagne.

Ceux qui ont remporté des distinctions telles que le Booker Prize, les Oscars, les BAFTA et plus encore pourront accélérer leur processus de candidature.

Mme Patel a déclaré: “Nous voulons attirer les plus grands esprits du monde au point culminant de leur carrière, afin que le Royaume-Uni reste numéro un au classement mondial des secteurs du sport, des arts, des sciences, du cinéma et de la technologie.

“Grâce à notre système basé sur des points, nous nous concentrons sur les talents et les compétences, pas sur l’origine de quelqu’un, et les changements en matière d’immigration facilitent grandement la vie et le travail des plus brillants et des meilleurs au Royaume-Uni.”

Le nouveau système basé sur des points est entré en vigueur au début de l’année lorsque la liberté de circulation de l’UE a pris fin.

Les ministres ont désormais beaucoup plus de contrôle pour déterminer qui peut recevoir un visa pour vivre et travailler au Royaume-Uni.

Cela signifie également que les nations de l’UE et d’autres pays du monde seront traitées sur un pied d’égalité.

Tout en faisant partie du bloc, les règles permettaient à tout citoyen de l’UE de voyager et de vivre librement au Royaume-Uni.

Désormais, tous ceux qui souhaitent s’installer au Royaume-Uni doivent répondre à un ensemble spécifique d’exigences pour lesquelles ils marqueront des points.

Seuls ceux qui obtiennent un score suffisamment élevé se verront offrir un visa.

L’itinéraire International Sportsperson et l’itinéraire étendu Global Talent Visa facilitent le travail au Royaume-Uni pour ceux qui ne répondent pas aux exigences telles que “parler l’anglais au niveau requis”.

Lors du référendum de 2016, il a été affirmé que le vote pour quitter l’UE nuirait considérablement à la Premier League, car de nombreux joueurs ne pourraient pas obtenir de visa pour travailler au Royaume-Uni.

Les restes ont déclaré que les footballeurs des pays de l’UE seraient plus susceptibles de jouer pour des clubs ion le contenu en conséquence, endommageant la marque du Royaume-Uni en tant que patrie du football.

Alors que la route internationale des sportifs d’aujourd’hui était dévoilée, le ministre de l’Immigration, Kevin Foster, a déclaré que le changement de règles rendrait “encore plus facile” le travail des athlètes en Grande-Bretagne.

Le ministre a déclaré qu’attirer de nouveaux talents aiderait à renforcer l’engagement de Boris Johnson à ” mieux reconstruire ” après la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni abrite fièrement certaines des stars les plus talentueuses du monde et les changements que nous avons apportés permettront encore plus facilement aux personnes au sommet de leur art de venir travailler au Royaume-Uni.

“Nos changements dans les règles d’immigration mettent nos paroles en action, réalisant l’ambition du gouvernement d’attirer les talents les plus brillants et les meilleurs au Royaume-Uni et de veiller à ce que nous reconstruisions mieux.”