Brexit news : l’Espagne appelle l’UE à soutenir sa prise de pouvoir sur Gibraltar | Politique | Nouvelles

Madrid a appelé la Slovénie, qui détient la présidence tournante du bloc pendant six mois, à se précipiter dans les querelles sur le traité Royaume-Uni-UE couvrant le Rocher. La question du territoire britannique d’outre-mer a été évoquée lundi lors d’une rencontre entre le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares et son homologue slovène Anze Logar. M. Albares a déclaré : « J’ai exprimé à mon collègue mon souhait que la présidence pousse à l’approbation du mandat de négociation d’un accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur Gibraltar, afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais.

“Pour nous, pour l’Espagne, c’est évidemment une question prioritaire.”

La Commission européenne a publié fin juillet une proposition de 26 pages pour les orientations de négociation de l’UE, mais elle doit être approuvée par le Conseil européen avant que les pourparlers puissent commencer.

Le projet de mandat a suscité la fureur à Gibraltar et en Grande-Bretagne après que Bruxelles a suggéré que des gardes-frontières espagnols pourraient être déployés dans la région pour la première fois en plus de 300 ans.

Dans un geste provocateur, l’UE, soutenue par Madrid, a ignoré un accord provisoire conclu entre les gouvernements britannique et espagnol l’année dernière sur l’avenir post-Brexit de Gibraltar.

De hauts diplomates de l’UE se penchent actuellement sur les plans de l’UE avant de donner aux négociateurs de la Commission le feu vert pour tenter de conclure un accord.

Lundi, M. Albares a tenu une réunion avec des députés espagnols pour discuter des pourparlers post-Brexit sur Gibraltar.

Le ministre des Affaires étrangères a noté que le Royaume-Uni était le cinquième partenaire de l’Espagne et « l’un de nos principaux interlocuteurs » en dehors de l’UE.

Il a insisté sur le fait que l’avenir du Rocher, dont l’Espagne a constamment revendiqué la souveraineté depuis qu’il a été remis à la Grande-Bretagne dans le cadre du traité d’Utrecht en 1713, était une partie importante de ses récentes discussions avec le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

M. Albares a déclaré : « Au cours des prochains mois, nous suivrons cette négociation de très près.

“L’accord final doit avoir l’approbation préalable de l’Espagne et je peux vous assurer que notre pays n’acceptera qu’un accord qui protège adéquatement nos intérêts et notre position sur la souveraineté.”

Le gouvernement espagnol est sous la pression de politiciens conservateurs pour utiliser les pourparlers post-Brexit pour renforcer l’influence de Madrid sur Gibraltar.

Maria Martinez Ferro, députée du Partido Popular, a déclaré : « Je pose la question parce que, pour autant que nous le sachions, ce qui est toujours à travers les médias, vous avez accepté que Frontex soit celui qui garde la frontière, le port et l’aéroport de Gibraltar, ce qui nous amène à nous demander si c’est la position ferme que l’Espagne doit maintenir dans une négociation historique.

« Ce sont avant tout les communes et tous les citoyens qui bénéficieront d’un espace de prospérité partagée qui s’en félicitent. Ce domaine de prospérité partagée est ce que nous recherchons et je suis sûr que vous le serez aussi. »

Après que l’UE a publié son mandat de négociation en juillet, M. Raab a accusé les eurocrates de ne pas avoir respecté l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Espagne la veille du Nouvel An sur l’avenir de la région.

Dans un document de 26 pages, les dirigeants de l’UE, soutenus par Madrid, ont appelé à une série de conditions sur le territoire britannique d’outre-mer.

Ils comprennent des gardes-frontières de l’UE au port, à l’aéroport et dans ses eaux de Gibraltar pour faire respecter les règles du bloc.

Bruxelles souhaite également que Gibraltar reste à l’intérieur de son marché unique et suive les taux d’imposition fixés par Madrid.

Le document indique: “Les gardes-frontières espagnols auraient tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer des contrôles et une surveillance aux frontières”.

M. Raab a déclaré que le projet de mandat n’était pas une base de négociation.

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni, avec Gibraltar et l’Espagne, a soigneusement convenu d’un accord-cadre pragmatique, en pleine consultation avec la Commission européenne.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega