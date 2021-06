Brexit news : l’eurodéputé finlandais rend hommage à Farage à l’occasion de l’anniversaire du référendum | Politique | Nouvelles

Laura Huhtasaari remet en question l’efficacité des voitures électriques

Mme Huhtasaari, qui représente le parti de droite finlandais à l’assemblée, s’exprimait lors d’un débat sur la loi européenne sur le climat, qui vise la neutralité climatique d’ici 2050 et une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030. Et Mme Huhtasaari, qui pense que son pays devrait s’inspirer du livre du Royaume-Uni en quittant complètement le bloc, en a profité pour féliciter l’ancien chef du Brexit Party, qui a également été député européen pendant 20 ans, avant de tirer sa révérence en 2019.

Elle a déclaré: “C’est le 24 juin, l’anniversaire de l’anniversaire du Brexit – salut à Nigel Farage.

« Tout le monde veut protéger la nature – le problème, ce n’est que les moyens.

« D’ici 2030 dans l’UE, l’objectif est que des dizaines de millions de personnes commencent à utiliser des voitures électriques.

« D’où tirons-nous la mer d’électricité gratuite ? Produisons-nous de l’électricité supplémentaire avec du charbon et du pétrole ?

« Une voiture diesel moderne est un véhicule plus respectueux de l’environnement qu’une voiture chargée d’électricité à base de carbone.

« Les Finlandais font entendre leur voix dans l’UE, mais dans la prise de décision, cela n’est pas réellement vu. »

Mme Huhtasaari, qui s’exprimait en fait au lendemain de l’anniversaire du référendum, qui a eu lieu le 23 juin 2016, a ajouté : « L’énergie nucléaire qui est importante pour la Finlande est menacée et avec l’énergie du charbon, l’UE n’écoute pas la Finlande, et l’hydroélectricité n’est pas non plus considérée.

« La foresterie finlandaise n’est pas non plus prise en compte dans la stratégie forestière.

“Si maintenant la Commission essaie de socialiser les forêts finlandaises, alors les Finlandais devront remettre en question toute la légitimité de l’UE.”

Les négociateurs du Parlement et des 27 pays membres de l’UE sont parvenus à un accord en avril sur la loi sur le climat, qui place des objectifs plus stricts de réduction des émissions au cœur de l’élaboration des politiques de l’UE, et il a été approuvé par les députés aujourd’hui.

La social-démocrate suédoise Jytte Guteland a déclaré : “Aujourd’hui est un jour historique.

« À moins que nous ne réduisions rapidement nos émissions, la science est limpide. L’avenir sera catastrophique.

Le Parlement a formellement approuvé la loi avec 442 voix pour, 203 contre et 51 abstentions.

Certains législateurs verts se sont abstenus, après avoir demandé une réduction des émissions plus ambitieuse de 60 % d’ici 2030.

Les législateurs de groupes tels que l’extrême droite Identité et démocratie l’ont rejeté.

Frans Timmermans, responsable de la politique climatique de l’UE, a déclaré: “C’est la loi des lois, car elle nous disciplinera dans les années à venir.”

La loi sur le climat guidera les réglementations de l’UE dans les décennies à venir.

Le premier est un vaste ensemble de politiques, que la Commission européenne proposera le 14 juillet, conçues pour réduire les émissions plus rapidement afin d’atteindre les objectifs climatiques. Il comprendra des objectifs plus ambitieux en matière d’énergies renouvelables, des réformes du marché européen du carbone et des normes de CO2 plus strictes pour les nouvelles voitures.

La plupart des lois de l’UE sont conçues pour atteindre l’objectif précédent du bloc de réduire les émissions de 40 % d’ici 2030, et doivent être mises à niveau pour atteindre les nouveaux objectifs.

Les émissions de l’UE en 2019 étaient de 24% inférieures à celles de 1990.

Les nouveaux objectifs sont conçus pour mettre l’UE sur une voie qui, si elle est suivie à l’échelle mondiale, limiterait l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Les scientifiques disent que cela éviterait les impacts les plus graves du changement climatique. Des vagues de chaleur déjà mortelles, des inondations et de fortes tempêtes frappent les pays et les températures sont supérieures de plus de 1 °C aux niveaux préindustriels.

Les représentants des pays membres de l’UE approuveront officiellement la loi lundi. Le Parlement et l’UE signeront ensuite le texte, une étape formelle, avant qu’il ne devienne loi.

La loi exige également que Bruxelles crée un organe indépendant d’experts scientifiques pour conseiller sur les politiques climatiques, et un budget de gaz à effet de serre pour définir le total des émissions que l’UE peut produire de 2030 à 2050 tout en atteignant ses objectifs climatiques.