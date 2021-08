Brexit news : l’ex-eurodéputé s’en prend à Boris pour un coût annuel de 850 millions de livres sterling de la bureaucratie européenne | Politique | Nouvelles

Brexit : l’Irlande du Nord “annexée” par le Protocole revendique Habib

L’Irlande du Nord reste au centre d’une querelle en cours entre Bruxelles et Londres concernant le mécanisme controversé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Aux termes du protocole, la région reste au sein du marché unique des services de l’UE, et donc soumise à bon nombre de ses règles et réglementations.

Les critiques de la communauté unioniste sont en colère parce qu’ils considèrent qu’elle a imposé une frontière le long de la mer d’Irlande – et qu’elle a creusé un fossé entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni s’est attiré les foudres du bloc en prolongeant unilatéralement un délai de grâce avant l’introduction de contrôles plus stricts jusqu’en octobre, ce qui a incité Bruxelles à engager une action en justice.

M. Habib n’a fait aucun effort dans une chronique cinglante écrite pour Express.co.uk aujourd’hui, déclarant à propos du Premier ministre: “Le retard persistant dans la confrontation avec l’UE et la protection de l’Irlande du Nord suggère qu’il ne parle que de paroles, pas d’action.”

Ben Habib a contesté en vain la légalité du protocole NI de Boris Johnson plus tôt cette année (Image: GETTY)

Lord David Frost, ministre britannique du Brexit (Image : GETTY)

De nouvelles recherches menées par l’économiste Dr Esmond Birnie de l’Ulster University Business School ont évalué le coût du protocole Brexit en Irlande du Nord à 850 millions de livres sterling par an, a souligné M. Habib.

Néanmoins, le protocole, qui a été introduit au début de 2021, ne doit pas être révisé par Stormont avant 2024, date à laquelle il ne peut être éjecté que par un vote majoritaire – peu probable compte tenu du rapport de force.

Il a ajouté : « Le coût total d’ici là aura été de plus de 3,4 milliards de livres sterling.

LIRE LA SUITE: Démêlage du Brexit – Le tergiversation de Boris poussera l’Irlande du Nord dans les bras de l’UE – BEN HABIB

Premier ministre Boris Johnson (Image : GETTY)

“Et s’il n’est pas rejeté, il se poursuivra pendant quatre ans supplémentaires avec au moins cette somme à nouveau soufflée.”

M. Habib, qui a tenté en vain d’annuler le protocole devant la Haute Cour d’Irlande du Nord plus tôt cette année, a ajouté : .

« Nous savons que le Protocole est une menace pour la paix, car il fait de la population de la province des citoyens de seconde zone et déstabilise sa place dans l’Union.

Ben Habib et Kate Hoey après le verdict du tribunal (Image: GETTY)

Les syndicalistes d’Irlande du Nord sont farouchement opposés au protocole (Image: GETTY)

« Maintenant, nous avons une estimation des coûts réels de cette friction. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre pour révoquer le Protocole.

“Cela doit être terminé maintenant et la première étape de ce processus consiste pour le Premier ministre à appliquer la disposition de” sauvegarde “du Protocole de l’article 16, permettant sa suspension.”

Le Dr Birnie avait évalué le coût de la préparation et de la paperasserie pour le dédouanement pour amener des marchandises à NI depuis la Grande-Bretagne a augmenté de six pour cent supplémentaires sur le commerce actuellement évalué à 10 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné un coût de 600 millions de livres sterling, a déclaré M. Habib.

Brexit Express dans les premières pages d’Express (Image : Express)

Un coût supplémentaire de 250 millions de livres sterling par an provenait des coûts supplémentaires supportés par le biais de son programme d’assistance aux commerçants, de son programme d’assistance numérique et de travaux supplémentaires dans les ports, a expliqué M. Habib.

Il a ajouté: «Après des décennies de négligence, NI souffre du plus grand déficit régional du Royaume-Uni, coûtant à l’Échiquier plus de 8 milliards de livres sterling par an. L’ajout de près d’un milliard de livres sterling par an, grâce au protocole, condamnera la province à la misère. Voilà pour niveler le pays. »

Il a ajouté: “C’est un abus du peuple d’Irlande du Nord.

« Et, au cas où il l’aurait oublié, Boris Johnson a été élu sur la promesse que le pays quitte l’UE en un seul Royaume-Uni – cela devrait inclure l’Irlande du Nord ! Affirmer à plusieurs reprises que le Protocole ne diminue pas la position de NI ne rend pas cela vrai.

La frontière de l’Irlande du Nord avec l’Irlande est au cœur du débat sur le Brexit (Image : GETTY)

“Ses propres avocats et la Haute Cour de Belfast admettent que le Protocole a mis de côté des aspects fondamentaux de l’Acte d’Union.”

M. Habib a déclaré: “En effet, tout en affirmant que la position de NI n’a pas été affaiblie, le Premier ministre et son ministre du Brexit, Lord Frost, reconnaissent les dommages extrêmes qu’il cause.

« Cela a maintenant été confirmé en termes monétaires par le Dr Birnie. Et pourtant, ils restent assis sur leurs mains et ne prennent aucune mesure définitive.

“Quand même les chiens dans la rue savent que le protocole d’Irlande du Nord ne fonctionne pas, il est temps pour Johnson et Frost de faire ce qui leur a jusqu’à présent échappé, la bonne chose : abandonner le protocole, sauver notre syndicat et le peuple d’Irlande du Nord. “