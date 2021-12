Brexit news : l’ex-négociateur de l’UE Barnier sauvagement après la dernière fouille d’un Français en Grande-Bretagne | Politique | Des nouvelles

S’exprimant un an après l’accord commercial qu’il a aidé à négocier, M. Barnier, dont la candidature présidentielle française a échoué plus tôt cette année, a affirmé que le Brexit restait une situation « perdante, perdante » à la fois pour le Royaume-Uni et l’Union européenne. Cependant, l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib a déclaré que plutôt que de se plaindre du résultat, le Français devrait se demander pourquoi le Royaume-Uni a ressenti le besoin de partir en premier lieu – ainsi que l’attitude des eurocrates depuis, qui, selon lui, ont alimenté les tensions. toujours plus loin.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je suis à moitié d’accord avec Barnier. Le Brexit est en effet une situation perdante pour l’UE. Il a perdu son plus gros client captif. Il a perdu 12 milliards de livres sterling par an net.

« Il a perdu la force militaire la plus puissante d’Europe. Il a perdu dans sa marche inexorable vers un super-État antidémocratique la mère de la démocratie moderne. »

Cependant, il a ajouté : « Pourtant, les choses n’auraient pas dû être ainsi. Si l’UE n’avait pas entrepris de punir le Royaume-Uni pour son droit démocratique de partir, nous pourrions maintenant avoir une relation commerciale raisonnable. Au lieu de cela, il a cherché à annexer l’Irlande du Nord et à nous soumettre par ce canal. »

Tournant son attention sur les accords auxquels M. Barnier a participé, M. Habib a déclaré : « Les accords de retrait et de commerce et de coopération sont affreux.

« Signé par un gouvernement britannique politiquement faible, sans aucune idée de la façon d’exploiter le Brexit.

«Mais avec le temps, nous abandonnerons ces misérables obstacles. Le Brexit est un processus et nous sommes sur la bonne voie.

JUST IN: Brexit LIVE – Sunak exhorté à mettre fin au taux de TVA de l’UE et à libérer le Royaume-Uni

L’accord de la veille de Noël 2020 a mis en place les dispositions pour la poursuite des échanges avec le Royaume-Uni en dehors du marché unique et de l’union douanière.

M. Barnier a déclaré : « Un an plus tard, le Brexit reste une décision perdante.

« Pourtant, je me souviens d’une grande équipe de négociation et de notre travail quotidien pour l’unité des 27.

« Le projet européen mérite d’être défendu et réformé avec la même unité et la même énergie.

Après la signature de l’accord, M. Barnier a publié son journal des négociations et avant son basculement infructueux à la présidence française.

Bien que le TCA ait permis d’éviter le chaos potentiel d’un Brexit sans accord, les relations entre le Royaume-Uni et l’UE sont restées difficiles.

Les pourparlers se poursuivent pour tenter de résoudre les problèmes concernant les accords commerciaux de l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni est enfermé dans un différend amer avec la France sur les droits de pêche.

Lord Frost ayant démissionné samedi du cabinet du Premier ministre Boris Johnson, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a maintenant reçu son dossier sur le Brexit.

S’exprimant mercredi après son premier appel avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, elle a déclaré : « Nous voulons une relation constructive avec l’UE, fondée sur le commerce et notre croyance commune en la liberté et la démocratie. Résoudre les problèmes actuels est essentiel pour libérer ce potentiel.

« La position du Royaume-Uni n’a pas changé. Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, que nous mettions fin au rôle de la CJCE (Cour européenne de justice) en tant qu’arbitre final des différends entre nous et que nous résolvions d’autres problèmes. »

Mme Truss a ajouté : « Nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année. Notre préférence reste de parvenir à une solution convenue.

« Si cela ne se produit pas, nous restons prêts à déclencher les garanties de l’article 16 pour faire face aux problèmes très réels rencontrés en Irlande du Nord et pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) ».