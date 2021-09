Brexit news: l’héritier de JCB établit un énorme plan d’emploi d’un milliard de livres sterling “Nous pouvons être des leaders mondiaux” | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Bamford s’est associé au multi-family office Vedra Partners pour lancer HYCAP, un fonds d’investissement dans l’hydrogène. Plus de 200 millions de livres sterling ont déjà été levés après le premier cycle d’investissement, avec des plans pour injecter de l’argent dans les entreprises britanniques, en mettant l’accent sur l’accélération de la production et de l’approvisionnement en hydrogène vert, la création d’emplois et la contribution aux objectifs Net Zero du gouvernement.

Le Royaume-Uni accueillant la COP26 à Glasgow plus tard cette année, M. Bamford a déclaré qu’il n’y avait pas de temps à perdre.

Il a déclaré: «Avec la poursuite incessante du gouvernement des objectifs Net Zero et la publication du rapport accablant du GIEC, nous sommes convaincus que l’hydrogène détient la clé de la réduction des émissions – et il y a un sentiment croissant d’urgence d’agir maintenant.

“Le Royaume-Uni a raté le coche sur les batteries, un secteur dominé par la Chine et l’Extrême-Orient, mais nous pouvons être des leaders mondiaux dans la production et la fourniture d’hydrogène – une économie qui représenterait 2,5 billions de dollars de revenus d’ici 2050.”

Son équipe avait déjà identifié plus de 40 entreprises dans le domaine de l’hydrogène qui seront évaluées pour investissement, a expliqué M. Bamford.

Il a ajouté : « Nous avons également découvert que les investisseurs du monde entier correspondent aux ambitions des gouvernements mondiaux en voulant des fonds axés sur l’environnement qui ont un impact positif sur le changement climatique.

M. Bamford a souligné un certain nombre de facteurs clés du regain d’intérêt pour l’hydrogène : 70 % du PIB mondial est lié aux feuilles de route nationales sur l’hydrogène ; le nombre de membres du Conseil de l’hydrogène a presque quintuplé depuis 2017 ; et le gouvernement britannique a promis d’avoir 5 GW de production d’hydrogène à faible émission de carbone d’ici 2030.

Il a ajouté : « Le fonds investira dans l’ensemble de la chaîne de valeur, en se concentrant sur la production, la fabrication et l’approvisionnement, afin de positionner le Royaume-Uni sur la carte en matière d’hydrogène.

« En concluant des partenariats commerciaux significatifs et en développant des stratégies de mise sur le marché intelligentes, il est clair que le premier fonds de HyCap peut ajouter de la valeur stratégique, opérationnelle et financière à l’écosystème tout en créant des entreprises de croissance entrepreneuriales. »

Une fois pleinement déployé, le fonds a le potentiel de créer un grand nombre de nouveaux emplois et visera à économiser jusqu’à 25 % des budgets de transport des villes.

JCB, présidé par Lord Bamford, le père de M. Bamford, construit un moteur à combustion à hydrogène qui peut être utilisé pour alimenter des machines lourdes plutôt que des combustibles fossiles, des piles à combustible ou des batteries.

Le gouvernement a dévoilé sa stratégie hydrogène le mois dernier.

Cela a décrit :

