Brexit news : L’heure est à la révolution agricole alors que le Royaume-Uni n’est plus lié par l’UE | Politique | Des nouvelles

James Rebanks a souligné que le Brexit La Grande-Bretagne devrait utiliser sa sortie de l’Union européenne comme un catalyseur de changement dans le but de revigorer ses fermes et de réinventer son système alimentaire global. Des problèmes de chaîne d’approvisionnement et une pénurie de chauffeurs de camion ont fait qu’un certain nombre d’étagères dans les supermarchés à travers le pays étaient plus vides que d’habitude tout au long de 2021. L’agriculteur et l’auteur Rebanks ont semblé suggérer aux agriculteurs de cesser de jeter des regards nostalgiques sur le passé en idéalisant le système de l’UE qui était loin d’être parfait et avait « beaucoup de défauts ».

Il a également déclaré que la stagnation actuelle pourrait être une recette pour un succès futur avec un œil sur la Grande-Bretagne créant enfin suffisamment de nourriture après qu’il soit apparu que le pays n’était pas autosuffisant en matière de production alimentaire.

S’adressant à BBC Radio 4, il a déclaré : « Nous sommes au milieu d’une crise climatique.

« Nous sommes au milieu d’une crise de la biodiversité et nous avons envoyé des chocs à notre système d’approvisionnement alimentaire.

« Nous avons vu des incidents d’étagères nues.

M. Rebanks a suggéré que toucher le fond pourrait servir de signal d’alarme et de rappel pour s’occuper correctement de ses « paysages », soulignant l’importance sous-estimée de la nourriture.

Couper les liens avec l’UE, d’où proviennent environ 30% de la nourriture, ne peut que conduire la Grande-Bretagne à intensifier ses efforts pour résoudre le problème « de manière holistique et raisonnable », a-t-il affirmé en examinant l’importance d’un secteur agricole florissant pour nourrir le pays. et stimuler la croissance économique.

Alors que le Royaume-Uni doit envisager une nouvelle façon de procéder et trouver une solution à une pénurie alimentaire alarmante, les choses semblent encore plus sombres en termes d’exportations.

Les exportations britanniques d’aliments et de boissons ont chuté de 16% de janvier à septembre, ce qui peut s’expliquer par l’impact énorme du Brexit et de la pandémie mondiale sur la valeur du commerce.

La Food and Drink Federation (FDF) a annoncé que les exportations du secteur avaient chuté de 2,7 milliards de livres sterling au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Une baisse qui est principalement due à une baisse de 24% des ventes vers les pays de l’UE.