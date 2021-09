Brexit news: L’historien restant réduit au silence alors que le Royaume-Uni quitte l’UE en tant que “catastrophe” | Politique | Nouvelles

Dan Snow a retweeté un article de janvier qui indiquait que les entreprises britanniques dépenseraient 7,5 milliards de livres sterling par an pour traiter les déclarations en douane – autant qu’elles l’auraient fait dans le cadre d’un Brexit sans accord. Le directeur général de HM Revenue & Customs (HMRC), Jim Harra, avait déclaré aux députés que le nombre de formulaires douaniers nécessaires pour commercer avec l’Union européenne dans le cadre de l’accord sur le Brexit avec le Royaume-Uni n’était “pas sensiblement différent d’une situation sans accord”. Il a cité des estimations de revenus. à partir d’octobre 2019, qui a révélé que le coût d’un accord pour les entreprises britanniques et européennes serait de 15 milliards de livres sterling par an, et cela restait vrai dans le cadre de l’accord, chaque partie payant la moitié de la facture.

L’évaluation d’impact du HMRC a également averti que les entreprises britanniques devraient traiter 215 millions de déclarations d’importation et d’exportation supplémentaires par an.

M. Harra avait déclaré à la commission des comptes publics : « Cela était basé sur de nombreuses informations et recherches du gouvernement et de l’économie privée sur le coût des déclarations en douane.

« Je m’attendrais à ce que cette évaluation d’impact continue d’être une bonne information. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a tenté de minimiser les craintes de toute sorte de perturbation grave et a déclaré à Times Radio : « Il y a un coût de familiarisation là-bas, mais une fois que les gens s’y seront habitués, je pense que cela fonctionnera bien.

« Les grandes entreprises font déjà face à cette paperasse. C’est de la paperasse supplémentaire, mais elles la gèrent.

L’historien du reste, Dan Snow, a relancé l’argument ce week-end, retweetant l’article avec le commentaire : “Assez avec votre Suez ceci et cela.

“C’est le pire désastre de politique étrangère depuis la perte des colonies américaines.”

Mais les commentaires de M. Snow ont déclenché une réaction furieuse de plusieurs personnes.

Une personne a riposté : « C’était la volonté du peuple, dans la plus grande manifestation de démocratie depuis des décennies.

“Ce n’est pas un désastre de politique étrangère.”

Une deuxième personne a écrit : ” 7,5 milliards de livres sterling représentent environ le coût d’une semaine et demie de verrouillage et une infime fraction d’un pour cent des 2 000 milliards de livres sterling de PIB du Royaume-Uni, pour mettre cela en perspective.

“Donc, même si vous acceptez ces chiffres, c’est une petite piqûre d’épingle par rapport au désastre démocratique d’ignorer le résultat d’un référendum.”

Un autre utilisateur de Twitter a commenté : « Le pire, c’est le mélodrame hystérique.

“Quitter une union économique après 45 ans, avec l’UE déterminée à nous punir, allait toujours être difficile, mais par rapport aux prédictions graves, cela se passe plutôt bien jusqu’à présent, et la plupart de ces problèmes seront oubliés dans cinq ans.”

Une quatrième personne a ajouté: “Oui, mais nous sommes libres et vous ne pouvez pas mettre de prix là-dessus.

“Eh bien, vous pouvez, c’est 7,5 milliards de livres sterling, mais la liberté n’a pas de prix, sauf quand ce n’est pas le cas.”

Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’accord commercial de la fin de l’année dernière, environ 100 camions par jour étaient refoulés à la frontière parce qu’ils n’avaient pas les bons papiers, selon les chiffres du Cabinet Office à l’époque.

Emma Churchill, directrice générale du groupe de livraison aux frontières au Cabinet Office, avait également admis que des centaines d’amendes avaient été infligées à des transporteurs qui n’avaient pas les bons permis à Douvres et Folkestone.

La dernière rangée vient du fait que le Royaume-Uni et l’UE devraient reprendre les pourparlers sur le Brexit cette semaine, le commerce et en particulier la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord étant en tête de l’ordre du jour.

Au cours du week-end, le ministre du Brexit, Lord Frost, a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne balayerait pas le protocole d’Irlande du Nord et a averti que les tensions sur l’accord risquaient de créer une “méfiance froide” avec l’UE.

S’exprimant lors de la conférence de la British-Irish Association à Oxford samedi, il a déclaré: “Les enjeux sont élevés. Les arguments peuvent être amers.

“Et je crains que ce processus ne soit capable de générer une sorte de méfiance froide entre nous et l’UE qui pourrait se propager à travers la relation.

“Cela freine le potentiel d’une nouvelle ère de coopération entre des États partageant les mêmes idées dans un monde qui a besoin de nous pour travailler ensemble efficacement.”