Brexit news: Libération des terres de l’UE au Royaume-Uni 4 milliards de livres tirées dans le bras, selon une nouvelle étude | Politique | Nouvelles

AstraZeneca: James Dyson fait l’éloge du vaccin britannique “ battant le monde ”

Le nouveau rapport, publié aujourd’hui par le Centre pour les entreprises et la recherche économique (CEBR), examine l’impact de la sortie du bloc jusqu’à présent au cours des trois mois et demi qui se sont écoulés depuis la fin de la période de transition le 31 décembre 2020. Plus précisément, l’analyse examine l’impact sur les exportations et les produits de remplacement des importations, l’impact du déploiement précoce des vaccins et l’impact des changements réglementaires et autres.

Dans son rapport, l’auteur Douglas McWilliams, vice-président exécutif du CEBR, souligne qu’il est «encore trop tôt» pour parvenir à une «opinion définitive» sur la base de deux mois de données commerciales.

Il déclare: «Étant donné qu’une part importante de l’impact de la perte des exportations de l’UE sera compensée par la production de substituts aux importations, nous estimons que l’effet négatif initial sur le PIB sera une réduction d’environ 0,5% par rapport à ce qui aurait pu arrivé autrement.

Cependant, il ajoute: «Cela ne tient pas compte de l’impact d’un déploiement plus rapide des vaccins et des nouvelles opportunités de commerce et de déréglementation qui pourraient émerger et qui pourraient facilement plus que compenser cela.

Le Royaume-Uni de Boris Johnson a surpassé l’UE d’Ursula von der Leyen avec son déploiement de vaccins (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen a menacé le Royaume-Uni d’une interdiction d’exportation le mois dernier (Image: GETTY)

«Nous estimons que l’impact du déploiement plus précoce du programme de vaccination que ce qui aurait été possible si le Royaume-Uni avait participé au programme de l’UE donnera à l’économie britannique un coup de pouce ponctuel d’environ 2% en 2021.»

Néanmoins, le rapport souligne qu’il ne s’agit que d’un coup de pouce ponctuel en un an seulement, soulignant que d’ici la fin de l’année, le Royaume-Uni et l’UE seront probablement entièrement vaccinés – bien que les variantes émergentes du COVID-19 puissent nécessiter programmes de vaccination supplémentaires.

Sur la base du GP du Royaume-Uni pour 2020 – 1,96 billion de livres sterling, selon Statista – la valeur du déploiement précoce dans l’économie britannique s’élèverait donc à 3,92 milliards de livres sterling, si les prévisions du CEBR sont exactes.

Le rapport de M. McWilliams explique: «Le Royaume-Uni a réussi le déploiement de son vaccin.

LIRE LA SUITE: “ Cela pourrait exploser ”

L’UE avait également fait des déclarations “trompeuses” à propos du coup d’AstraZeneca, selon le rapport (Image: GETTY)

«Le pays a été tôt pour financer la R&D sur les vaccins et payer les usines de vaccins à construire et a acheté de grandes quantités de chacun des vaccins probables à un stade précoce.

«Il a également, contrairement à la plupart des autres pays, à la fois géré un déploiement rapide des vaccins et veillé à ce que la priorité soit donnée aux groupes à risque.»

S’il était possible que le pays ait fait cela sans le Brexit, c’était moins probable, soutient-il.

En comparaison, il suggère que l’UE a eu moins de succès.

NE MANQUEZ PAS

Le leader du Frexit dans le démantèlement brutal de la gauche alors que Le Pen fait irruption [INSIGHT]

«Frexit se lèvera!» Un militant avertit que l’UE “ en paiera le prix ” [COMMENT]

Le complot de reprise d’Emmanuel Macron avec la Commission européenne suscite l’indignation [REVEAL]

Un membre du public reçoit un coup COVID-19 à Penrith (Image: GETTY)

Un centre de vaccination en Irlande du Nord (Image: GETTY)

Il dit: «Il a d’abord essayé de centraliser les achats pour ramener les producteurs de vaccins à un prix bas à un moment où le Royaume-Uni les finançait.

«Bien que la signature effective des accords avec les sociétés de vaccins par l’UE ait été presque simultanée avec le Royaume-Uni, l’implication du Royaume-Uni avec les sociétés de vaccins a été plus précoce et plus coopérative.

De plus, lorsqu’il était devenu clair que le Royaume-Uni réussissait son programme de vaccination, l’UE avait répondu par ce que le rapport qualifie de «comportement inhabituel chez divers politiciens européens».

Plus précisément, il cite la décision rapidement avortée de l’UE de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord lui permettant de prendre des mesures unilatérales, sa menace d’imposer une interdiction d’exportation de vaccins et des «déclarations trompeuses» sur le coup d’AstraZeneca.

Chiffres mondiaux du coronavirus (Image: Express)

Cependant, il ajoute: «Pourtant, malgré cela, en réalité, peu de choses ont changé le cours des événements. Certaines exportations de vaccins à destination de l’Australie ont été interdites, mais le Royaume-Uni a compensé son excédent de vaccins.

«Le Royaume-Uni n’a pas été sérieusement entravé, tandis que le déploiement du vaccin dans l’UE a peut-être été davantage entravé par des craintes croissantes concernant les dangers du vaccin.

«Malgré cela, les programmes de vaccination de l’UE semblent maintenant avoir été accélérés.»

Pendant ce temps, le déploiement plus rapide et mieux ciblé du vaccin au Royaume-Uni signifie que la reprise économique du Royaume-Uni après le COVID-19 a commencé plus tôt qu’en Europe continentale, indique le rapport.

Le rapport avertit que la ville de Londres sera affectée négativement (Image: GETTY)

Néanmoins, il avertit: «Il semble que le Brexit sera« plus difficile »que nous l’avions supposé à l’origine après la signature de l’accord de commerce et de coopération.

«Nous supposons que les exportations et les importations en provenance de l’UE se stabiliseront à un niveau qui pourrait être jusqu’à 15% inférieur à ce qu’il aurait été si le Brexit n’avait pas eu lieu.

«Certaines des importations réduites seront remplacées par des importations d’autres sources.

«Les activités de la ville seront initialement touchées par le déplacement de certaines activités ailleurs avec une perte d’activité estimée à environ 10%.