Brexit news L’Irlande double ses exportations directes vers l’UE afin d’éviter les lourdeurs administratives du bloc | Royaume-Uni | Nouvelles

Les chiffres publiés par l’Irish Maritime Development Office (IMDO) montrent un trafic important détourné des routes traditionnelles entre Dublin et la Grande-Bretagne vers certains des 32 nouveaux services de ferry directement vers des ports tels que Le Havre, Cherbourg et Dunkerque en France et Zeebrugge en Belgique. Plus tôt dans l’année, l’ambassadeur de France en Irlande, SE Vincent Guérend s’est félicité sur Twitter des routes maritimes entre la République d’Irlande et la France dans le but de démontrer le renforcement des liens entre Paris et Dublin.

Dans son tweet, le chef de la mission française à Dublin a déclaré : « Un lien très concret entre nos deux pays. Nous avons maintenant plus de 44 traversées hebdomadaires entre Cork, Dublin, Rosslare et les ports français.

Le rapport IMDO montre que les volumes de fret du port de Dublin à Liverpool et Holyhead à Anglesey ont baissé de 19% au cours des trois premiers trimestres de 2021 par rapport à 2020 et de 30% sur les deux routes de Rosslare dans le sud-est de l’Irlande aux ports gallois de Pembroke et Fishguard.

Le rapport a déclaré: « Il est clair que les nouveaux accords commerciaux entre l’Irlande et le Royaume-Uni ont eu un effet significatif et négatif sur le roulier [roll-on roll-off lorry haulage] trafic de fret entre les deux pays.

Il a ajouté : « À la base de toutes ces tendances se trouvent les nouveaux accords douaniers et commerciaux entre l’Irlande et le Royaume-Uni qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. »

Le trafic pour les deuxième et troisième trimestres de cette année montre que le trafic de la République d’Irlande vers l’UE est déjà en hausse de 52% par rapport à l’ensemble de 2019, a-t-il ajouté.

La baisse de la demande pour les services de ferry vers le Pays de Galles et Liverpool a également vu les ports d’Irlande du Nord recevoir un dividende du Brexit, les volumes de fret atteignant « des sommets sans précédent en 2021 ».

Historiquement, les transporteurs nord-irlandais ont préféré la route Dublin-Holyhead comme moyen le plus rapide d’accéder aux marchés du sud et du sud-est de l’Angleterre, mais certains ont désormais évité la route « pour éviter les nouvelles exigences douanières entre l’Irlande et les ports britanniques ». , selon les rapports.

Samedi, a déclaré Rosslare Europort, la journée a été la plus chargée de son histoire. Son directeur général, Glenn Carr, a attribué l’augmentation de la demande au désir d’éviter le Royaume-Uni, mais aussi à une réduction des échanges avec la Grande-Bretagne en raison de la bureaucratie et des coûts liés au Brexit.

LIRE LA SUITE:

L’ambassadeur de France en Irlande salue le contournement des ferries britanniques

Diversity a déclaré: « Une excellente nouvelle d’un point de vue britannique, économisant l’usure sur nos routes et beaucoup moins de pollution. »

BKS a déclaré que les temps de trajet seraient désormais plus longs. Il a déclaré: « Aller de Dublin à Paris via le Landbridge prend 13,4 heures avec plusieurs traversées quotidiennes. »

Il a ajouté: « Aller de Dublin à Paris par la mer prendra 22,5 heures, 5 traversées par semaine… Ainsi, un voyage de retour prendra 18 heures supplémentaires par semaine plus l’attente des traversées et coûtera environ 2 000 £ en ferry aller-retour seulement. »

Bien que beaucoup aient dit que c’était bon pour la congestion sur les routes, plusieurs ont souligné le fait que de nombreuses petites entreprises sur la route entre l’Irlande et la France via le Royaume-Uni dépendaient du commerce que les entreprises de logistique apportaient avec elles.

Les camionneurs d’Irlande du Nord utilisent également la route pour éviter la Grande-Bretagne.

Selon l’industrie du transport routier, de nombreuses entreprises d’Irlande du Nord emboîtent le pas.

Ils profitent de routes supplémentaires vers l’Europe continentale depuis Dublin, Rosslare et Cork et évitent de passer par la Grande-Bretagne.

Gary Lyons, un transporteur qui fournit à la fois la Grande-Bretagne et le continent, affirme que les clients qui expédient des produits réfrigérés vers l’Europe se méfient des retards à Douvres.

Il a déclaré: « Les producteurs de bœuf, d’abats et de produits laitiers ne passeront pas par le pont terrestre. »