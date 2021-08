Brexit news : l’Irlande du Nord pourrait être une « puissance » avec un « statut unique » | Politique | Nouvelles

La commentatrice politique Emma DeSouza a révélé que la province avait enregistré une augmentation de 690 millions de livres sterling de ventes supplémentaires à la République d’Irlande depuis l’introduction des mesures en janvier. Elle a affirmé que le « statut unique » de l’Irlande du Nord d’être dans le marché unique de l’UE tout en restant une partie du Royaume-Uni lui a donné un énorme avantage.

Et bien qu’il y ait des contrôles sur les marchandises voyageant du Royaume-Uni continental vers la province – une grande partie de son commerce provenait du sud, contrebalançant cette perte, a-t-elle ajouté.

Écrivant dans l’Irish Times, elle a déclaré: “Avec un accès gratuit à des marchés jumeaux, l’Irlande du Nord pourrait potentiellement bénéficier du plus grand pouvoir d’achat combiné au monde, réimaginant la région en une puissance économique, mais seulement si nous le laissons faire.”

Elle a poursuivi en affirmant qu’une grande partie de la fureur entourant la renégociation du protocole de tous les côtés était simplement de la « rhétorique » et ils savaient tous que c’était là pour rester.

Ce n’est pas non plus une mauvaise chose, affirme-t-elle, insistant sur le fait que la province – qui vit toujours dans l’ombre des troubles – pourrait bien se sortir d’un boom économique induit par le protocole.

LIRE LA SUITE: Nouvelles du Brexit: Remainer détourne la photo d’un camion de l’UE avec une attaque brutale

Elle a poursuivi : « Faire en sorte que la rhétorique enflammée et le théâtre politique sur les « dommages » du protocole ressemblent davantage à de la campagne électorale qu’à une véritable position politique.

«Ce récit toxique et controversé fournit du fourrage sans fin à (Boris) Johnson et à ses Brexiteers pour perpétuer le portrait de l’UE en tant qu’épouvantail éternel, et fournit au DUP un ticket« jamais, jamais, jamais »pour se présenter l’année prochaine. (Irlande du Nord) Élection de l’Assemblée, tout en sachant que le protocole pourrait fournir à l’Irlande du Nord un avantage concurrentiel et un boom économique bien nécessaire.

« L’Irlande du Nord reste une société post-conflit, toujours aux prises avec un traumatisme intergénérationnel.

« Plusieurs régions continuent de languir, imprégnées de privations, avec jusqu’à un enfant sur quatre vivant dans une pauvreté relative.

A NE PAS MANQUER :

Sturgeon est parti furieux alors qu’elle est sauvage sur la «ligne rouge» de SNP [REVEALED]

Esturgeon au bord du référendum : le SNP obtient une majorité indépendantiste [INSIGHT]

Exode du Brexit ! Une «grande proportion» de citoyens de l’UE envisage de quitter le Royaume-Uni [ANALYSIS]

« Le protocole d’Irlande du Nord pourrait transformer l’économie et les entreprises – et les politiciens le savent. »

Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur le protocole depuis son entrée en vigueur plus tôt cette année.

La communauté unioniste d’Irlande du Nord affirme que les contrôles sur les marchandises voyageant entre la province et le reste du Royaume-Uni menacent leur identité britannique.

La colère à ce sujet a déjà déclenché plusieurs nuits d’émeutes et des appels vocaux pour que tous les chèques soient annulés.

Mais Mme DeSouza affirme que tout cela n’est qu’une façade pour faire appel à leur base électorale.

Toutes les parties savent qu’elle est là pour rester et se préparent à cette éventualité, a-t-elle ajouté.

À certains égards, cela a également été bénéfique pour les petites entreprises de la province – qui approvisionnent de plus en plus de grandes entreprises soucieuses d’éviter la bureaucratie de s’approvisionner plus loin.

Les investisseurs l’ont reconnu et auraient inondé l’Irlande du Nord – donnant à son économie un coup de pouce bienvenu.

Les chiffres le mettent en évidence, le commerce nord-sud connaissant une forte augmentation, selon l’Office central des statistiques.

Les marchandises importées d’Irlande du Nord vers la République ont augmenté de 77%, tandis que la valeur des exportations de la République vers le Nord a augmenté de 43%, a-t-il révélé.