Brexit news : l’Irlande entre en éruption alors qu’elle est prise au milieu d’une querelle UE-Royaume-Uni sur la bureaucratie | Politique | Nouvelles

Les inquiétudes concernant le protocole d’Irlande du Nord visant à éviter une frontière dure ont provoqué des frictions massives entre Bruxelles et Londres. Mais c’est Dublin qui se retrouve coincé au milieu de la rangée, jonglant avec la délicate question du processus de paix et son engagement indéfectible envers l’adhésion à l’UE. Ses politiciens disent avoir passé des années à travailler pour que les discussions entre l’UE et le Royaume-Uni soient civilisées sur l’épineuse question de la frontière irlandaise.

Les deux parties se sont finalement mises d’accord sur le protocole de l’accord sur le Brexit comme solution pour maintenir un commerce sans friction entre le nord et le sud.

Mais les mesures ont été fortement critiquées par le gouvernement britannique et les politiciens unionistes d’Irlande du Nord.

Pour maintenir la frontière ouverte, l’Irlande du Nord reste essentiellement dans le marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles sur les marchandises envoyées du reste du Royaume-Uni.

Cela a suscité des plaintes selon lesquelles la région a été annexée à la Grande-Bretagne continentale et les accords ont eu un effet paralysant sur le commerce.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a demandé que le texte juridique soit renégocié pour supprimer les contrôles commerciaux, mais son plan pour protéger la paix dans la région a été largement rejeté par Bruxelles.

Neale Richmond, porte-parole des Affaires européennes de Fine Gale, le deuxième plus grand parti du gouvernement de coalition irlandais, a déclaré : « Nous passons beaucoup de temps à deviner ce que le gouvernement britannique essaie de réaliser.

Il a qualifié un article de journal récent du secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis et de Lord Frost de « vraiment inutile ».

Ils avaient tous deux fait valoir qu’il y avait une menace pour la paix et la stabilité dans la région si un « nouvel équilibre » n’était pas trouvé pour le protocole.

Le DUP a longtemps soutenu que Dublin n’avait pas réussi à protéger les relations Nord-Sud en n’ayant pas aidé à déchirer ou à réviser les accords.

M. Richmond a déclaré au FT: “Il n’est pas dans l’intérêt de l’Irlande de poursuivre les bêtises dont parle le DUP.”

Dublin a appelé à une approche pragmatique mais insiste sur le fait que le protocole ne doit pas être renégocié.

Le gouvernement irlandais a clairement indiqué que des flexibilités existent dans le traité juridique pour protéger l’intégrité territoriale de la place du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord au sein de celui-ci.

À LIRE : le Brexiteer limogé pour un discours de l’UE a été victime d’une « chasse aux sorcières flagrante »

Le député irlandais garde espoir qu’un accord sur le protocole soit possible.

Mais M. Collins, maintenant membre du groupe de réflexion de l’Institut des affaires internationales et européennes, a déclaré: «Le Brexit ne va pas se retrouver dans une situation où tout le monde est satisfait à 100%.

“Ce n’est tout simplement pas ainsi que le Brexit est.”

Lord Frost devrait reprendre les pourparlers avec son homologue européen Maros Sefcovic en septembre dans l’espoir de parvenir à un accord pour supprimer le fardeau de la bureaucratie de Bruxelles sur l’Irlande du Nord.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Il est clair que le protocole ne fonctionne pas sous sa forme actuelle et des changements importants sont nécessaires pour garantir sa durabilité à l’avenir.

«Le protocole perturbe la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord – les entreprises cessent de livrer en Irlande du Nord, les difficultés d’approvisionnement en médicaments augmentent et les produits disparaissent des rayons des supermarchés.

«Nous avons exposé nos propositions pour résoudre les problèmes graves avec le Protocole de manière exhaustive dans notre document de commandement. L’UE doit s’engager d’urgence avec nous sur ces questions – nous sommes prêts à aller de l’avant de manière constructive. »