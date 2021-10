Brexit news : l’Irlande met en garde les dirigeants mondiaux contre les accords commerciaux avec le Royaume-Uni suite aux affirmations de Cummings | Politique | Nouvelles

L’ancien conseiller spécial du gouvernement a affirmé que Boris Johnson avait toujours eu l’intention de « rejeter des morceaux » de l’accord commercial sur le Brexit. Dans une série de tweets, le conseiller de Downing Street et Vote Leave a déclaré qu’ils « se sont enfuis avec [the] meilleure option que nous pouvions » et « prioritaire » pour obtenir un accord sur le Brexit. Il a dit qu’il « a toujours eu l’intention d’un [Internal Markets Bill] après avoir obtenu la majorité pour arranger les choses ».

En réponse, le vice-Premier ministre irlandais a averti les dirigeants politiques de ne conclure aucun accord avec le gouvernement britannique tant qu’ils ne seraient pas convaincus de tenir leurs promesses.

Leo Varadkar a fait ce commentaire après que M. Cummings a indiqué que le gouvernement britannique n’avait pas l’intention de s’en tenir à l’accord sur le Brexit.

« J’ai vu ces commentaires; j’espère que Dominic Cummings parle pour lui-même et non pour le gouvernement britannique », a déclaré le Tanaiste à RTE Morning Ireland.

« Mais ces commentaires sont très alarmants car cela indiquerait qu’il s’agit d’un gouvernement, d’une administration, qui a agi de mauvaise foi et que ce message doit être entendu dans le monde entier.

« Si le gouvernement britannique n’honore pas ses accords, il n’adhère pas aux traités qu’il signe, cela doit s’appliquer à tout le monde aussi.

« En ce moment, ils font le tour du monde, ils essaient de négocier de nouveaux accords commerciaux… Le message doit sûrement être envoyé à tous les pays du monde qu’il s’agit d’un gouvernement britannique qui ne tient pas nécessairement parole et n’honore pas nécessairement les accords qu’il conclut.

« Et vous ne devriez pas conclure d’accord avec eux tant que vous n’êtes pas sûr qu’ils tiennent leurs promesses et honorent des choses, par exemple, comme le protocole. »

Cela survient alors que la Commission européenne se prépare à présenter aujourd’hui à la Grande-Bretagne un ensemble de mesures visant à faciliter le transit des marchandises vers l’Irlande du Nord, tout en s’arrêtant avant la refonte que Londres exige des règles commerciales post-Brexit pour la province.

Les mesures de l’exécutif européen sont conçues pour faciliter les contrôles douaniers, tels que le dédouanement de la viande, des produits laitiers et d’autres produits alimentaires et le flux de médicaments vers la province britannique depuis le continent britannique.

Cependant, il n’ouvrira pas à la renégociation du protocole régissant la position commerciale unique de l’Irlande du Nord, laissant Bruxelles et Londres sur une trajectoire de collision potentielle.

Maros Sefcovic, vice-président de la commission chargé des relations UE-Royaume-Uni, présentera les plans aux pays de l’UE et aux membres du Parlement européen mercredi après-midi avant une conférence de presse.

La commission établira également des plans pour s’engager davantage avec les personnes en Irlande du Nord.

Oliver Dowden, le coprésident du parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne, a déclaré que le gouvernement britannique s’engagerait pleinement et de manière constructive avec l’Union européenne sur les propositions, ajoutant que les mesures qu’il avait lues jusqu’à présent étaient « les bienvenues ».

« Nous allons les examiner et nous engager correctement avec eux », a-t-il déclaré à Sky News, tout en disant qu’il était également important qu’il y ait un « changement fondamental » dans le protocole.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré à la station de radio Newstalk que l’UE avait écouté les préoccupations légitimes concernant le protocole et était en « mode solution » et que le gouvernement britannique avait également la responsabilité d’être dans ce mode.

« Il faut être deux pour danser le tango », a-t-il déclaré.

Les propositions pourraient permettre aux supermarchés de fournir aux magasins d’Irlande du Nord des saucisses et d’autres produits carnés réfrigérés de Grande-Bretagne dont l’entrée dans l’Union européenne est interdite – et donc en théorie en Irlande du Nord.

Tout en faisant partie du Royaume-Uni, l’Irlande du Nord est restée sur le marché unique des marchandises de l’UE, ce qui signifie que ses exportations vers le reste du bloc ne sont soumises à aucun contrôle douanier, tarif ou paperasse.

Sefcovic a déclaré que l’accord permet aux entreprises d’Irlande du Nord de profiter du meilleur des deux mondes. Cependant, le résultat est une frontière douanière efficace dans la mer d’Irlande, perturbant le commerce de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord et mettant en colère les syndicalistes pro-britanniques de la province.

Selon les plans de la commission, les saucisses britanniques, par exemple, seraient autorisées en Irlande du Nord tant qu’elles étaient uniquement destinées aux consommateurs nord-irlandais.

« C’est notre proposition. Nous la mettrons sur la table. Si cela est rejeté, alors nous avons effectivement un problème », a déclaré Sefcovic dans des commentaires la semaine dernière.

Le ministre britannique du Brexit, David Frost, a déclaré mardi dans un discours que Londres serait prêt à discuter des propositions « quoi qu’ils disent », mais a également exigé un nouveau protocole « tourné vers l’avenir », un sans contrôle des juges européens.

L’UE a déclaré qu’elle ne voyait pas comment un organe autre que la plus haute juridiction de l’UE pourrait statuer sur le marché unique de l’UE.