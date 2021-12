Brexit news : l’Irlande mise sur un commerce 50/50 entre le Royaume-Uni et l’UE avec un nouveau port | Politique | Des nouvelles

En novembre, l’Irlande a ouvert un nouveau terminal de marchandises à Dunkerque comme porte d’entrée vers l’Europe, qui sera desservi depuis son port sud de Rosslare – le principal rival de Dublin. Cela survient alors que les dirigeants du transport maritime ont noté l’impact du Brexit sur le commerce avec la Grande-Bretagne et envisagent de passer à différentes méthodes de transport.

L’Irish Maritime Development Office a publié des données qui montrent qu’un trafic important a été détourné des routes traditionnelles entre Dublin et la Grande-Bretagne vers certains des 32 nouveaux services de ferry, y compris le port de Dunkerque.

Dans un nouveau rapport, ils ont déclaré: « Il est clair que les nouveaux accords commerciaux entre l’Irlande et le Royaume-Uni ont eu un effet significatif et négatif sur le roulier [roll-on roll-off lorry haulage] trafic de fret entre les deux pays ».

Le commerce du port de Dublin est désormais réparti à 50-50 entre le Royaume-Uni et l’UE, alors qu’avant le Brexit, le commerce avec les ports britanniques représentait environ les deux tiers des volumes.

L’IMDO a également noté que les importateurs et exportateurs irlandais ont désormais accès à 13 services « Ro-Ro » directs différents de l’UE, où les conteneurs sont envoyés à l’arrière de camions et roulent sur et hors des navires, contre seulement six en 2019 avant COVID-19. .

Le rapport suggère que le trafic Irlande-UE était 52% plus élevé au cours des neuf premiers mois de 2021 que pour l’ensemble de 2019.

Eamonn O’Reilly, directeur général de la Dublin Port Company, a déclaré au Financial Times que tandis que le commerce « Ro-Ro » avec le Royaume-Uni est en baisse, le commerce « Lo-Lo », où les conteneurs non accompagnés sont transportés sur des navires puis enlevés dans leur port de destination, devient de plus en plus une priorité.

Il a déclaré : « Lorsque vous parcourez de longues distances vers l’Europe continentale, [Lo-Lo] est plus viable parce que c’est moins cher.

M. O’Reilly a également déclaré qu’en raison de la bureaucratie douanière introduite lorsque le Brexit a mis une frontière douanière le long de la mer d’Irlande, le commerce se dirige de plus en plus vers la Grande-Bretagne via les ports d’Irlande du Nord.

Il a noté que le volume de cargaisons «Ro-Ro» à Dublin avait diminué d’un quart au cours des neuf premiers mois de 2021.

M. O’Reilly a ajouté : « Je pense que c’est permanent. . . C’est revenir en arrière.

« L’histoire me suggère que [this trade] ne reviendra pas.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: L’UE s’apprête à tordre le couteau dans Boris

Cela survient alors que la valeur des échanges entre l’Irlande du Nord et l’Irlande a augmenté après le Brexit, les affaires transfrontalières augmentant dans les deux sens.

Les chiffres publiés en novembre par le Central Statistics Office (CSO) à Dublin montrent que la valeur des importations en provenance d’Irlande du Nord a bondi de 60% au cours des neuf premiers mois de 2021 et est désormais évaluée à 2,8 milliards d’euros (2,37 milliards de livres sterling).

Le commerce dans l’autre sens a également augmenté, avec une augmentation de 48% des exportations vers l’Irlande du Nord en provenance de la république, portant la valeur totale des échanges à 2,57 milliards d’euros de janvier à septembre 2021.

Lord Frost a déclaré qu’à l’époque, le commerce entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord avait été endommagé par le protocole du Brexit.

A NE PAS MANQUER

Le ministre du Cabinet Michael Gove a souligné qu’il était « confiant » que le Royaume-Uni n’aurait pas besoin de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, suspendant l’accord actuel.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion au sommet du Conseil britannico-irlandais : « Tout le monde reconnaît que l’application du protocole en ce moment perturbe le commerce et cause au moins des désagréments aux citoyens d’Irlande du Nord.

« Je crois qu’il y a une approche constructive qui est adoptée par le [European] Commission et Lord Frost ont signalé que même si, bien sûr, il est toujours possible que l’article 16 doive être invoqué, nous sommes convaincus que nous pourrons progresser sans lui.

Selon Tony Connelly de RTÉ, le gouvernement irlandais pense qu’il y a 50:50 de chances que le Royaume-Uni déclenche l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord.

Mais il pense que le gouvernement irlandais ne pense pas qu’il ne sera pas déclenché avant Noël, citant un haut responsable irlandais qui a déclaré: « Il est assez clair que Londres a décidé qu’il ne voulait pas d’un grand drame avant la fin de l’année. »

Un diplomate de l’UE a déclaré au journaliste de RTÉ que le Royaume-Uni pourrait déclencher l’article 16 afin de renforcer le syndicalisme avant les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord en mai prochain.

Ils ont déclaré au site Web : « Londres a été déconcertée par la sous-performance du DUP lors des élections et par la montée du Sinn Féin dans le sud.

« Donc, ces deux choses pourraient conduire à une certaine forme d’arithmétique à Londres qu’ils doivent déclencher malgré tout. »