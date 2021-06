Brexit news : l’Irlande se moque de l’accord commercial de sortie de l’UE avec l’Australie | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne et l’Australie ont conclu un accord commercial majeur plus tôt cette semaine après que Boris Johnson a rencontré le Premier ministre australien Scott Morrison à Londres. Selon la secrétaire au Commerce Liz Truss, cela réduira la quantité de bœuf de l’UE importée par an de 230 000 tonnes.

Les agriculteurs irlandais craignent d’être perdants en raison de la concurrence australienne accrue.

Cependant, réagissant à l’histoire, les lecteurs d’Express.co.uk n’étaient pas sympathiques, arguant que Dublin faisait obstruction pendant le processus du Brexit.

Une personne a posté : « Vous avez fait votre lit en Irlande. »

Un autre a ajouté : « La Grande-Bretagne avance tandis que l’UE recule. »

Un troisième a écrit : « Le processus de démêlage continue. Au revoir UE.

« Vos tentacules sont prisés hors de notre pays.

« J’espère qu’avec 5 à 10 ans, aucune entreprise dans ce pays ne se souciera de vous. »

D’autres lecteurs ont exhorté l’Irlande à quitter l’UE et ont suggéré qu’elle pourrait rejoindre un nouveau marché commun créé par le Royaume-Uni.

« Vous ne connaissez qu’un bloc commercial, sans la prise de pouvoir politique avec des traités sans fin conçus pour centraliser le pouvoir et devenir un État fédéral.

“Nous pourrions commencer par l’Irlande, il y a une pensée.”

S’adressant à Chopper’s Politics, un podcast du Daily Telegraph, la baronne Hoey a suggéré que l’Irlande pourrait suivre la Grande-Bretagne hors de l’UE.

L’ancien député travailliste était un éminent militant pro-Brexit avant et après le référendum de 2016.

La baronne a déclaré : « Alors qu’il y a 15 ans, tout le monde disait que nous ne pourrions jamais quitter l’UE, je pense qu’à relativement court terme, la République d’Irlande décidera probablement de partir.

« Il y a un grand débat qui commence là. Et je pense que c’est la chose logique à faire, que la République d’Irlande quitte l’Union européenne, maintenant ils sont un contributeur.

La Grande-Bretagne est actuellement bloquée dans une dispute avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord.

Aux termes de l’accord de Boris Johnson sur le Brexit, certains contrôles douaniers ont désormais lieu sur le commerce entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cependant, cela a mis en colère les syndicalistes qui soutiennent que cela sape leur position au sein du Royaume-Uni.

M. Johnson a exhorté l’UE à faire preuve de flexibilité si elle veut que le protocole fonctionne.