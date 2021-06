Brexit news: L’Italie frappe après que des ressortissants de l’UE détenus par la force frontalière soient entrés au Royaume-Uni Politique | Nouvelles

Brexit: un expert discute de la “punition” de l’UE en 2018

L’Italie a déclaré qu’une récente vague de détentions de ressortissants de l’UE par des agents des frontières britanniques n’était pas “acceptable”. Le sous-secrétaire italien aux Affaires étrangères Benedetto Della Vedova a évoqué la question avec le ministre de l’Immigration Kevin Foster lors d’une récente visite à Londres. M. Della Vedova a déclaré au site Web Politico: “Nous avons clairement indiqué au ministère de l’Intérieur et au ministre Foster que nous ne considérions pas acceptable ce qui s’était passé, et nous espérons qu’à l’avenir des cas comme ceux-ci seront traités d’une manière différente.”

Ses remarques interviennent après un certain nombre de cas récents où des citoyens de l’UE ont été détenus et détenus dans des centres d’immigration après avoir tenté d’entrer au Royaume-Uni.

Il a été dit qu’ils étaient soit arrivés dans le pays sans visa, ni statut de résident, soit qu’ils voyageaient pour des entretiens d’embauche.

Le mois dernier, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il avait dit aux autorités frontalières de cesser de transférer les personnes détenues sans visa de travail vers les centres d’immigration alors que les voyages restent perturbés pendant la pandémie.

Les personnes devraient plutôt se voir accorder une caution «le cas échéant», leur permettant de rester dans le pays dans des conditions spécifiques jusqu’à ce qu’elles puissent rentrer dans leur pays d’origine.

L’Italie riposte au Royaume-Uni après que des ressortissants de l’UE ont été détenus en entrant dans le pays (Image: GETTY)

Des ressortissants de l’UE auraient été détenus en entrant au Royaume-Uni pour des entretiens d’embauche (Image: GETTY)

M. Della Vedova a affirmé que son homologue britannique lui avait dit que les citoyens de l’UE « ne seraient plus mis en cellule ».

Mais l’Italien a averti qu’un changement aussi “dramatique” dans les règles d’immigration “doit être géré de manière plus flexible et pragmatique”.

Il a déclaré qu’il pourrait y avoir une soudaine augmentation du nombre d’Italiens cherchant à s’installer au Royaume-Uni sans les visas nécessaires à la reprise des voyages internationaux.

“Dans ce cas, bien sûr, vous ne faites pas face à un migrant illégal, vous faites face à un citoyen de l’UE ou italien qui n’est pas pleinement conscient que quelque chose appelé Brexit s’est produit.”

L’Italien Benedetto Della Vedova est un jeune ministre des Affaires étrangères (Image: GETTY)

M. Della Vedova espérait se rendre à Londres pour entamer des pourparlers sur de nouveaux accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et l’Italie pour compléter l’accord commercial post-Brexit.

Il a déclaré que le pacte Royaume-Uni-UE, signé la veille de Noël l’année dernière, devrait être “pleinement mis en œuvre”.

Mais après Rome et Londres pourront envisager de conclure des accords de coopération plus étroite en matière de défense, de changement climatique, d’éducation, de science, d’investissement et d’application de la loi.

La lutte contre le crime revêt une importance particulière pour l’Italie, le pays étant toujours aux prises avec ses problèmes mafieux de longue date.

À LIRE À NE PAS MANQUER : Actualités du Brexit : faites preuve de bon sens ! Le gel éclate dans l’UE

Chronologie du Brexit : comment la Grande-Bretagne s’est libérée de l’Union européenne (Image : EXPRESS)

Federico Cafiero, le procureur national anti-mafia du pays, a déclaré au Guardian le mois dernier que le partage de données avec la Grande-Bretagne sera “moins efficace” après le Brexit et a averti que les patrons du crime organisé pourraient “exploiter” les faiblesses de la coopération internationale.

Cependant, M. Della Vedova a déclaré qu’il n’avait pas encore vu le Brexit frapper son travail d’application de la loi avec la Grande-Bretagne.

Il a déclaré que les efforts de lutte contre la criminalité restent importants via Interpol et au niveau diplomatique.

L’Italien a déclaré qu’il serait également possible de “maintenir le niveau élevé d’investissement” dans les pays des uns et des autres, ainsi que de maintenir “des liens très forts” sur les questions internationales, y compris les questions de droits de l’homme en Chine.

A NE PAS MANQUER

L’ambassadeur de l’UE défend le protocole du Brexit car aucune prolongation de grâce n’est prévue [REVEALED]

Crise chinoise : Xi Jinping « pourrait être renversé » suite à une fuite du laboratoire de Wuhan [INSIGHT]

Avertissement de l’UE: la révolte contre Bruxelles s’intensifie alors que le Brexit britannique augmente [VIDEO]

Brexit: John Redwood dit qu’il espère que le Royaume-Uni et l’UE “s’épanouiront”

L’un des problèmes que Rome veut résoudre est le changement post-Brexit des frais universitaires pour les ressortissants de l’UE en Grande-Bretagne.

Actuellement, les étudiants de l’UE commençant un diplôme universitaire complet en 2021-2022 au Royaume-Uni et arrivant après décembre 2020 devront payer des frais de scolarité plus élevés et ne sont pas comestibles pour les prêts de frais.

M. Della Vedova a déclaré : « C’est un problème pour les étudiants italiens qui n’ont pas les moyens de payer les frais élevés.

“Je pense qu’en fin de compte, ce sera également un problème pour les universités britanniques car le recrutement d’étudiants, de chercheurs et de professeurs au sein de la communauté italienne a été très fructueux pour les Italiens mais très fructueux pour les universités.”