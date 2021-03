Brexit news: Liz Truss a demandé une promotion dans le cadre d’un remaniement « Elle a fait un travail incroyable » | Politique | Nouvelles

Elle et le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, ont signé un accord de partenariat économique avec le Japon en octobre, que Mme Truss a qualifié de «moment historique pour la Grande-Bretagne».

De plus, en janvier, elle a confirmé que le Royaume-Uni avait demandé à rejoindre l’énorme Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde.

En parlant de Mme Truss, une source a déclaré Express.co.uk: «Je la connais depuis des années et j’ai travaillé en étroite collaboration avec elle au cours des dix dernières années.